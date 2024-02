Κοινωνία

Σόλωνος: Πληροφορίες για σορό εμβρύου σε αποχέτευση

Έχει αποκλειστεί η περιοχή και έχει σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ένας υδραυλικός εργαζόμενος σε εταιρεία αποφράξεων είδε μέσω κάμερας στην αποχέτευση κάτι που παρέπεμπε σε νεκρό βρέφος. Ο υπάλληλος το εντόπισε το μεσημέρι αλλά ειδοποίησε την αστυνομία το απόγευμα.Ο υπάλληλος εργαζόταν σε άδειο κτήριο στην οδό Σώλονος 140 στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, αλλά δίπλα είναι και μία μαιευτική κλινική. Η εικόνα που έχει αποτυπώσει ο υπάλληλος φαίνεται να είναι βρέφος, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν το έχουν εντοπίσει ακόμη.

Στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικοί και έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Το κτίριο είναι κλειδωμένο και οι αστυνομικοί περιμένουν τον ιδιοκτήτη να τους ανοίξει προκειμένου να ερευνήσουν αν πράγματι πρόκειται για βρέφος ή κάτι άλλο.

