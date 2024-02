Πολιτική

Παρίσι - Μητσοτάκης για Ουκρανία: “όχι” στην αποστολή δυνάμεων της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την στάση της Ελλάδας, μετά από τις "φωτιές" που άναψε ο Σλοβάκος ομόλογος του.

Δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επαναβεβαιώσαμε την ενότητα και αποφασιστικότητα μας για την στήριξη στην Ουκρανία για να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη διάσκεψη που διοργάνωσε στο Παρίσι ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Καταλήξαμε σ ΄ ένα πλαίσιο που δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από αυτό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πως να βοηθηθεί η Ουκρανία και να έχει χρήσιμα αποτελέσματα, είπε ο πρωθυπουργός .

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη πως για την Ελλάδα και τους περισσότερους ομολόγους του δεν υφίσταται ζήτημα αποστολής ευρωπαϊκών δυνάμεων ή του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα αποπροσανατολίζει την προσπάθεια στήριξης στην Ουκρανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δημοσιογράφος: Πέστε μας λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι συζητήσεις με τον Πρόεδρο Macron και με τους ομολόγους μας έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσω μάλλον όταν συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πιστεύω ότι επαναβεβαιώσαμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στην ρωσική εισβολή. Νομίζω ότι καταλήξαμε και σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας έλεγα ότι δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πώς μπορεί αυτή η βοήθεια, με πρακτικό τρόπο, να έχει πιο ουσιαστικό και χρήσιμο αποτέλεσμα για την Ουκρανία.

Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα και διάφορα σχόλια από συναδέλφους, ομολόγους μου, για ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να συζητήθηκαν εντός της αίθουσας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων, ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, εντός της Ουκρανίας. Ένα ζήτημα το οποίο για την Ελλάδα δεν υφίσταται και πιστεύω ότι δεν υφίσταται και για τη μεγάλη πλειοψηφία των ομολόγων μας.

Δημοσιογράφος: Τέθηκε θέμα ευρωπαϊκού στρατού;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όπως σας είπα δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση αποπροσανατολίζει και από την ουσία της προσπάθειάς μας να στηρίξουμε έμπρακτα αυτή τη στιγμή την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ.

Πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, σε διμερή βάση, υποστήριξε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Φίτσο, ο οποίος εδώ και καιρό εκφράζει τη διαφωνία του για την παράδοση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και τηρεί μια στάση που ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν φιλορωσική, δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τον ισχυρισμό αυτό. Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν κάνει προς το παρόν κάποιο σχόλιο. Οι δηλώσεις του Σλοβάκου πρωθυπουργού έγιναν πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι όπου θα συζητηθεί σήμερα το ουκρανικό ζήτημα και στην οποία θα παραστεί και ο ίδιος ο Φίτσο.

«Θα περιοριστώ να δηλώσω ότι αυτές οι (προπαρασκευαστικές) θέσεις (ενόψει της σημερινής συνόδου) υποδηλώνουν ότι ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σκέφτονται να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, σε διμερή βάση», είπε ο Φίτσο μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της Σλοβακίας. «Δεν μπορώ να πω για ποιον σκοπό και τι θα κάνουν εκεί», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η χώρα του, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία.

