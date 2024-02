Υγεία - Περιβάλλον

Απεργία 28/2 - Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας των φαρμακοποιών

Στην απεργία της 28ής Φεβρουαρίου θα συμμετάσχουν οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο (28/2) από 11:30 έως τις 14:30 τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο στάσης εργασίας που κήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Κατά τις ώρες της στάσης εργασίας, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

Με την συμβολική αυτή κίνηση, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στον αγώνα των συγγενών που ζητούν δικαίωση και ενώνοντας τη φωνή τους με τις φωνές όλων των Ελλήνων απαιτούν από την πολιτεία να διασφαλίσει με κάθε τρόπο ότι θα αποδοθούν ευθύνες και οι υπαίτιοι της τραγωδίας δεν θα μείνουν ατιμώρητοι.

