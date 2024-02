Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Πασινιάν: Τασσόμαστε σταθερά απέναντι σε κάθε απειλή και χρήση βίας

Ενέργεια, τεχνολιγία και διμερείς σχέσεις στην ατζέντα της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν τόνισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών. «Μπορούν να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικές ενώπιον των κοινών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως θα έχουν και στη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουν τη διμερή τους συνεργασία σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σύγχρονη τεχνολογία.

«Συμπράττουμε και στον αμυντικό τομέα», συνέχισε, ενώ είπε ότι με τον Αρμένιο ομόλογό του συζητούν και για τους τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως συζήτησαν και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

«Οι θέσεις μας είναι κοινές. Τασσόμαστε σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και χρήση βίας, πάντα με τη πλευρά του διεθνούς δικαίου, απόλυτα προσηλωμένοι στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας κάθε κράτους. Πιστεύουμε στο διάλογο. Η Αρμενία μετά τον πόλεμο του 2023 κατανοεί καλύτερα τις αξίες της ειρήνης. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα διαμορφώσουν την πορεία της χώρας σας τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως οι περίπου οι 100.000 πρόσφυγες του ορεινού Καραμπάχ πρέπει να ανακουφιστούν. «Η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σας σε κάθε διπλωματική προσπάθεια για μια μόνιμη συνθήκη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν. Μόνο μια βιώσιμη συμφωνία μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Η Ελλάδα υποστηρίζει την πρωτοβουλία σας «Σταυροδρόμια Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός το Δεκέμβριο ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε εμπορικό κόμβο. Τελικά μόνο η κοινή ευημερία κάνει τα όπλα να σιγήσουν και η πρόοδος των λαών αποκρούει τα σχέδια αυταρχικών ηγετών», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης σημείωσε πως στηρίζουμε απόλυτα τον προσανατολισμό Αρμενίας προς τη δύση και πως είναι φυσικό η χώρα μας να είναι έτοιμη να συμβάλει στην οικοδόμηση αυτής της νέας φιλελεύθερης δημοκρατίας ενώ είπε ότι είμαστε δίπλα στην Αρμενία για την προστασία της μεγάλης της κληρονομικής κληρονομίας σε περιοχές όπως το ορεινό Καραμπάχ.

Ανέφερε δε ότι υπάρχουν και όλες οι προϋποθέσεις για να καταλήξουμε σε διμερή συμφωνία που θα αφορά τη μετανάστευση και την απασχόληση Αρμενίων στην Ελλάδα.

«Τα πολλά που συνδέουν τους λαούς μας θα κάνουν και πιο εύκολη την ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα. Έχω πολλούς Αρμένιους φίλους. Γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και να τιμήσω τη μεγάλη κοινότητα των Αρμενίων στην Ελλάδα. Αποτελούν υπόδειγμα προκοπής, αρμονικής συμβίωσης, προσφοράς. Είναι ο πιο γόνιμος κρίκος στην αλυσίδα φιλίας και αλληλεγγύης που ενώνει τους λαούς μας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ν. Πασινιάν: Οι σχέσεις μας αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα – Ευχαριστώ την Ελλάδα για την βοήθειά της

Και ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα είναι σημαντική και έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και για τις σχέσεις της Αρμενίας με την ΕΕ. Παράλληλα ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της στην αρμενική κοινότητα που ζει στη χώρα μας ενώ σημείωσε ότι υπάρχει και ελληνική κοινότητα στην Αρμενία η οποία συμβάλλει στην οικονομική και εμπορική ζωή. «Αντικατοπτρίζει τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δυο χωρών. Οι σχέσεις μας αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και ως αποτέλεσμα της σημερινής επίσκεψης θα δώσουμε νέα προώθηση. Υπογραμμίσατε και εσείς το κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας. Έχουμε μεγάλη ιστοριά συνεργασίας και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πιο αποτελεσματική», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας ευχαρίστησε την Ελλάδα και για την ανάπτυξη της συνεργασίας της χώρας του με την ΕΕ ενώ είπε ότι σύντομα θα είναι ακόμα πιο ορατά τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων.

Ανέφερε ότι συζήτησαν και για τους εκτοπισμένους Αρμένιους από το Ναγκόρνο Καραμπά αλλά και για τις περιφερειακές εξελίξεις.

«Ενημέρωσα τον κ. Πρωθυπουργό για τις προσπάθειες για μια συμφωνία συμφιλίωσης εκ μέρους της Αρμενίας και που έχουμε φτάσει σε αυτό το δρόμο για να μπορέσουμε να καταγράψουμε πρόοδο. Στο άμεσο μέλλον πρόκειται να γίνει συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και ευελπιστώ να καταγράψουμε πρόοδο», πρόσθεσε.

Δήλωσε επίσης ότι σε διμερές επίπεδο Ελλάδα και Αρμενία συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, έχουν καλή οικονομική πρόοδο και είναι ευκαιρία για να χτίσουν και να κάνουν βήματα για να εμβαθύνουν αυτή τη συνεργασία.

«Έχουμε υψηλό επίπεδο διαλόγου. Το διμερές εμπόριο δεν είναι εντυπωσιακό. Ελπίζω στο πλαίσιο της διακυβερνητικής επιτροπής συνάντησης θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για την εμπορική μας συνεργασία», συμπλήρωσε.

