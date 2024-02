Πολιτισμός

Γιώργος Καραϊβάζ: Εκδήλωση στη μνήμη του από το “Silver Alert” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Μανώλης Ασαριώτης και Σπύρος Λεβειδιώτης. Και οι δυο ήταν συνεργάτες και φίλοι του δημοσιογράφου .

-

Της Λίλιαν Τσουρλή

Ένα πορτρέτο του Γιώργου Καραϊβάζ, του συναδέλφου αστυνομικού ρεπόρτερ που χάθηκε απο τις σφαίρες δυο αντρών στις 9 Απριλίου 2021, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του στον Άλιμο θα βρίσκεται πλέον στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ.

Η σύζυγός του, Σταθα Αλεξανδροπούλου-Καραϊβάζ ανέφερε πως "ειναι δύσκολο να είμαι κάπου για τον Γιώργο χωρίς τον Γιώργο.....έως στη ζωη μου"

Στην εκδήλωση του Κοινωφελούς μή Κερδοσκοπικού Σωματείου Υποστήριξης Ενηλίκων και Ηλικιωμένων "Silver Alert", που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας βραβεύτηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι για το έργο που προσφέρουν στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, ανάμεσα τους και οι αστυνομικοί ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Μανώλης Ασαριώτης και Σπύρος Λεβειδιώτης. Και οι δυο ήταν συνεργάτες και φίλοι του δημοσιογράφου .

"Σας ευχαριστώ δεν έχω κάνει το παραμικρό .....σας ευχαριστω" δήλωσε ο Μανώλης Ασαριώτης.

"Δεν ξεχναμε τον Γιωργο ....εως ...στην καρδια μας" δήλωσε ο Σπύρος Λεβειδιώτης

Ο Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής και πρέσβης καλής θέλησης του "Silver Alert" ανέφερε πως "στη μνημη του Γιώργου αξίζει να κάνουμε πολλά και να μην τον ξεχάσουμε ποτέ".

Mετά από απόφαση του κοινωφελούς μή Κερδοσκοπικού Σωματείου κάθε χρόνο την 9η Απριλίου - ημέρα που δολοφονήθηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ- θα γίνεται εκδήλωση υπό την αιγίδα του Silver Alert στην οποία θα απονέμονται σε δημοσιογράφους τα βραβεία Γιώργος Καραϊβάζ.





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο (βίντεο)

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Ιωάννινα – Καλαμπάκα: Η πτώση μετεωροειδούς καταγράφηκε σε βίντεο