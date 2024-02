Οικονομία

Φορολοταρία Φεβρουαρίου: Δείτε αν κερδίσατε έως 50000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι αρθμοί κέρδισαν. Ποιοι οι όροι συμμετοχής στη φορολοταρία και ποια τα ποσά - "έπαθλα".

-



Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία της ΑΑΔΕ που μοιράζει από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ.

Πρόκειται για την 27η δημόσια κλήρωση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο 2024.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην διεύθυνση aade.gr.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα οι φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ ο καθένας

Για την καταβολή του επάθλου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος τον τραπεζικό του λογαριασμό σε μορφή ΙΒΑΝ στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην επιλογή myAADE – «Μητρώο & Επικοινωνία» – Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Οι φορολογούμενοι που κέρδισαν στη σημερινή κλήρωση και είναι πιστοποιημένοι στο TAXISnet, θα ειδοποιηθούν άμεσα με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιοι από τους κληρωθέντες δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ, η ΑΑΔΕ θα επικοινωνήσει μαζί τους και τηλεφωνικά.

Τα ποσά που μοιράζονται από τη φορολοταρία που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο (βίντεο)

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Ιωάννινα – Καλαμπάκα: Η πτώση μετεωροειδούς καταγράφηκε σε βίντεο