Ο Γιώργος Λιάγκας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα βρεθεί ο γνωστός παρουσιαστής.

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο γνωστός παρουσιαστής αφηγείται πώς επέλεξε τη δημοσιογραφία, ενώ είχε πάρει το πτυχίο του από το Πολυτεχνείο.

Οι επιτυχίες και τα λάθη στην τηλεοπτική του διαδρομή.

Το διαζύγιο με τη Φαίη Σκορδά, η σχέση που έχει με τα παιδιά του και το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου.

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Γιώργος Λιάγκας μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

