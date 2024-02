Life

Η “Μπρίτζετ Τζόουνς” επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οσκαρική Ρενέ Ζελβέγκερ, επιστρέφει 23 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, ενσαρκώνοντας την αγαπημένη Μπρίτζετ Τζόουνς

-

H διάσημη «Μπρίτζετ Τζόουνς» επιστρέφει είκοσι τρία χρόνια μετά την πρώτη ταινία με ένα νέο σίκουελ και με κεντρικό πρόσωπο φυσικά την οσκαρική Ρενέ Ζελβέγκερ (Renee Zellweger).

Τα γυρίσματα της τέταρτης ταινίας θα ξεκινήσουν προς το τέλος της άνοιξης και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η «Mail on Sunday» η πρωταγωνίστρια αναζητά σπίτι στο Λονδίνο για να μείνει με τον σύντροφό της Βρετανό παρουσιαστή Αντ 'Ανστεντ (Ant Anstead).

Σημειώνεται ότι «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» γνώρισε τεράστια επιτυχία μετά την κυκλοφορία του το 2001 με εισπράξεις μόνο στο βρετανικό box office να ανέρχονται στα 222 εκατομμύρια λίρες ενώ χάρισε στην Ζελβέγκερ την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν