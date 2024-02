Αθλητικά

Euroleague: Το αστρονομικό ποσό που προσφέρει το Άμπου Ντάμπι για τρία Final Four

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής στην Euroleague από τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το τελευταίο Final Four της διοργάνωσης.

-

Το Άμπου Ντάμπι προκαλεί σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προσφέροντας το απίστευτο ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ για να φιλοξενήσει τρία Final Four της Euroleague, αυτά του 2025, του 2026 και του 2027.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της προσφοράς το Βερολίνο για να φιλοξενήσει το επόμενο Final Four τον Μάιο του 2024, πρόσφερε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής στην Euroleague από τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το τελευταίο Final Four της διοργάνωσης.

Η προσφορά παρουσιάστηκε χθες (26/2) στους 13 συλλόγους ιδιοκτήτες (Μπάρτσα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζαλγκίρις Κάουνας, Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η προσφορά του Ντουμπάι σε αντάλλαγμα για να έχει ομάδα στην Euroleague ήταν 75 εκατομμύρια για πέντε χρόνια ή 69 εκατομμύρια για επτά χρόνια αν η ομάδα του Ντουμπάι έπαιζε τις δύο πρώτες σεζόν στο Eurocup. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo, «μια πιθανή συμφωνία με το Άμπου Ντάμπι για τη διοργάνωση τριών Final Four είναι απολύτως συμβατή με την άφιξη μιας ομάδας από το Ντουμπάι στη διοργάνωση».

Να σημειωθεί ότι η πρόταση του Άμπου Ντάμπι υπερβαίνει το ποσό που έχει πληρώσει η Turkish Airlines για το «δικαιώματα ονομασίας» της διοργάνωσης εδώ και δέκα χρόνια.

Το Άμπου Ντάμπι θα μπορέσει να φιλοξενήσει το Final Four στο Etihad Arena, ένα σύγχρονο γήπεδο με χωρητικότητα 18.000 θεατών που δεν είναι ούτε τεσσάρων ετών (2020). Εκεί έχουν παιχτεί πρόσφατα παιχνίδια προετοιμασίας του ΝΒΑ, καθώς και μερικά από τα φιλικά της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών το περασμένο καλοκαίρι για να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ.

Η πρόταση του Άμπου Ντάμπι εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τον σκληρό ανταγωνισμό των κρατών της Μέσης Ανατολής για να φιλοξενήσουν τις καλύτερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Εκτός από τους αγώνες του ΝΒΑ, το Άμπου Ντάμπι φιλοξενεί κάθε χρόνο ένα παιχνίδι γκολφ DP World Tour, έναν αγώνα εκδήλωση Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 και ένα σημαντικό τουρνουά εκθέσεων τένις στην αρχή της σεζόν με μεγάλα έπαθλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος: Μυστήριο με πτώμα στη θάλασσα (εικόνες)

Μη κρατικά ΑΕΙ - Βουλή: σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για το νομοσχέδιο

Ομόφυλα ζευγάρια - Χρηστίδης: Εντολή Ιερώνυμου για έρευνα σε βάρος του αρχιμανδρίτη