Οικονομία

Απεργία: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικός και πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ κατά τη διάρκεια της μεγάλης απεργίας για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν.

-

Χειρόφρενο τραβούν σήμερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, τρένα και Προαστιακός λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, ένα χρόνο μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των μεταφορών συμμετέχουν με απεργιακές κινητοποιήσεις στην 24ωρη απεργία «ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών».

Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ

Ακινητοποιημένα θα είναι καθόλη την ημέρα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, καθώς 7 σωματεία αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.

Τρένα - Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί επίσης και στο σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με απόφαση των σωματείων των εργαζομένων (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ, Σωματείο Εργαζομένων Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ).

Οι σιδηροδρομικοί απαιτούν «απόδοση ευθυνών στο σύστημα που διαχρονικά, στάθηκε απέναντι στο Σιδηρόδρομο και στους Σιδηροδρομικούς οι οποίοι με επαγγελματική ευσυνειδησία καθημερινά προσπαθούσαν και προσπαθούν να κρατήσουν «όρθιο» το Σιδηρόδρομο. Είναι οι μόνοι που δεν φταίνε για όλα αυτά που συμβαίνουν καθώς χρόνια «φωνάζουν» προς όλες τις κατευθύνσεις για την ασφάλεια του Σιδηροδρόμου, γιατί έβλεπαν αυτά που έρχονταν! Απόδοση ευθυνών και πλήρη διαλεύκανση του τραγικού δυστυχήματος και απόδοση Δικαιοσύνης».

Όπως επισημαίνουν ζητούν:

'Αμεσες προσλήψεις προσωπικού κάνοντας λόγο για τραγικές ελλείψεις ακόμα και σε νευραλγικές ειδικότητες, καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία επιβατικών και εμπορικών μεταφορών.

Ολοκλήρωση των έργων. Βελτίωση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό όλου του σιδηροδρομικού δικτύου.

Επαναφορά ενός ενιαίου και σύγχρονου σιδηροδρόμου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ( ΠΟΣ) θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 10.30' στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα κινηθούν από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 21:00, σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και του ΗΛΠΑΠ.

Ταξί

Οι ιδιοκτήτες ταξί με απόφαση του ΣΑΤΑ συνεχίζουν και σήμερα για δεύτερη ημέρα την απεργία τους (λήγει στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης).

Δεμένα τα πλοία

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία που αναχωρούν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης τεσσάρων ναυτεργατικών σωματείων. Τα ναυτεργατικά σωματεία διεκδικούν λύσεις στα εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα, υπογραφή συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα για την ακρίβεια.

Συγκεντρώσεις

ΟΙ ΑΔΕΔΥ, ΕΚΑ, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά θα συγκεντρωθούν στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος ενώ το ΠΑΜΕ στις 10:30 στα Προπύλαια με κεντρικό σύνθημα «τα κέρδη τους η οι ζωές μας- Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί . Να αποδοθούν ευθύνες». Οι εξωκοινοβουλευτικές ομάδες θα συγκεντρωθούν στις 10:30 στα Χαυτεία ενώ την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, θα λάβει, τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Κλαυθμώνος, της Πλατείας Ομονοίας (Πειραιώς, Πατησίων κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Λεωφόρους Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και σε Πανεπιστημίου και Σταδίου.