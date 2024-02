Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: ΗΠΑ και Γερμανία έπληξαν drones και στόχους των Χούθι

"Οι επιθέσεις θα σταματήσουν όταν τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα" λένε οι Χούθι.

Η γερμανική φρεγάτα Hessen (F221), η οποία αναπτύχθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, απέκρουσε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης για πρώτη φορά, ανέφεραν πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Οι πηγές διευκρίνισαν πως το σκάφος του γερμανικού πολεμικού ναυτικού κατέστρεψε δυο στόχους χθες Τρίτη το απόγευμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν χρήση του οπλισμού τους στο πλαίσιο της αποστολής αυτής, που άρχισε την Παρασκευή και θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες που έχουν αναλάβει εδώ και δεκαετίες.

Οι Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν και ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Η αποστολή Ασπίδες εγκρίθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Προβλέπει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων και εναέριων συστημάτων προειδοποίησης και ελέγχου στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην αποστολή έχουν διαταγές να ανοίγουν πυρ εναντίον στοιχείων των ανταρτών μόνο αν δεχθούν πυρά ή αν απειλούνται εμπορικά ή πολεμικά πλοία στην περιοχή από drones ή πυραύλους. Το κέντρο διοίκησης και ελέγχου της αποστολής βρίσκεται στη Λάρισα.

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν πως καταρρίφθηκαν 5 drones των Χούθι

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοίο του διεθνούς συνασπισμού κατέστρεψαν χθες Τρίτη από τις 21:50 ως τις 22:55 (ώρες Σανάα· 20:50 ως 21:55 ώρες Ελλάδας) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Τα drones αυτά ήγειραν «άμεση απειλή» για εμπορικά πλοία και σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, πρόσθεσε η CENTCOM, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη πλέον ορολογία της για τις επιχειρήσεις του είδους.

"Οι επιθέσεις θα σταματήσουν όταν τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα"

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επανέλαβαν χθες Τρίτη ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις επιθέσεις που εξαπολύουν με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν μόνο μετά το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ερωτηθείς εάν θα σταματούσαν τις ενέργειες αυτής της φύσης σε περίπτωση που κηρυσσόταν ανακωχή, ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, εκπρόσωπος του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστότερο ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως η κατάσταση θα επανεξεταστεί μόνο αν τερματιστεί η πολιορκία του παλαιστινιακού θυλάκου και επιτραπεί η ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Γαζαίους.

«Οι επιχειρήσεις για να βοηθηθεί ο παλαιστινιακός λαός δεν θα σταματήσουν παρά μόνο αφού λάβει τέλος η ισραηλινή επίθεση και η πολιορκία» στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο εκπρόσωπος των σιιτών ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, εξαπολύουν από τη 19η Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ιδίως όσων κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Οι ενέργειές τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνά περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις, οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να «προστατεύσουν» τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Και, από τα μέσα Ιανουαρίου, οι αμερικανικές και βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη εναντίον θέσεων και όπλων των Χούθι, που από την πλευρά τους χαρακτηρίζουν πλέον «θεμιτούς στόχους» αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Ούτε ο συνασπισμός, ούτε οι βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων κι οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη έχουν σταματήσει τις επιθέσεις των υεμενιτών ανταρτών.

