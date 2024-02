Πολιτική

“Ασπίδες”: Η φρεγάτα “Ύδρα” απέπλευσε για την Ερυθρά Θάλασσα

Η ελληνική αποστολή θα ενσωματωθεί στην πολυεθνική δύναμη που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή δράσης των Χούθι, με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων.

Απέπλευσε το βράδυ της Δευτέρας, η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, προκειμένου να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να αναπτυχθεί στην επίμαχη περιοχή μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Νωρίτερα, την φρεγάτα επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, με την οποία άναψε και τυπικά το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη «EUNAVFOR ASPIDES».

«Η συμμετοχή της φρεγάτας, μαζί με την ανάληψη της διοίκησης του επιχειρησιακού στρατηγείου από την Ελλάδα με Έλληνα Διοικητή, εξυπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ζωής των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας μας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο κ. Δένδιας.

Τον υπουργό Εθνικής Αμυνας υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης.

Παράλληλα, στη Λάρισα ολοκληρώθηκε η στελέχωση του χερσαίου στρατηγείου της επιχείρησης όπου καθήκοντα διοικητή ασκεί ο αρχιπλοίαρχος Βασίλειος Γρυπάρης.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εν πλω δοκιμές της φρεγάτας, προκειμένου να ελεγχθούν τα συστήματά της και να πιστοποιηθεί η ετοιμότητα της Μονάδας για την ανάληψη της απαιτητικής αποστολής.

Μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων επιφανείας (USV), την περίπτωση τραυματισμού μελών του πληρώματος, την εκδήλωση πυρκαγιάς κ.α.

Η F-452 «Υδρα» θα έχει στο «πλευρό» της ακόμη τρία ευρωπαϊκά πλοία. Το ιταλικό αντιτορπιλικό D-552 Caio Duillio, στο οποίο επιβαίνει ο εν πλω διοικητής της επιχείρησης, τη γαλλική φρεγάτα D-653 Languedoc και τη γερμανική φρεγάτα F-221 Hessen που βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στον ναύσταθμο της Κρήτης.

Περιοχή δράσης, όπως καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, αποτελούν τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και του Ορμούζ, τα διεθνή ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Κόλπος του Αντεν, η Αραβική Θάλασσα, ο Κόλπος του Ομάν και ο Περσικός. Κύρια αποστολή της ευρωπαϊκής αρμάδας θα είναι η συνοδεία εμπορικών πλοίων, η συγκέντρωση πληροφοριών για την επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης στη θάλασσα και η προστασία της ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι, σύμφωνα με όσα ορίζει το διεθνές δίκαιο. Η Επιτροπή όρισε και τους κανόνες εμπλοκής της επιχείρησης, η οποία έχει αμυντικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει πως η χρήση των οπλικών συστημάτων των πλοίων θα στοχεύει στην αντιμετώπιση απειλών, πυραύλων και μη επανδρωμένων (αεροσκαφών, επιφανείας και υποβρυχίων) και όχι σε επιθετικές ενέργειες εναντίον των Χούθι.

