Ο Δένδιας στην φρεγάτα “Ύδρα” που φεύγει για την Ερυθρά Θάλασσα (εικόνες)

“Η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Την φρεγάτα ΥΔΡΑ -«η οποία θα αποπλεύσει προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση Eunavfor Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα»- επισκέφθηκε -στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας- ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η συμμετοχή της φρεγάτας, μαζί με την ανάληψη της διοίκησης του επιχειρησιακού στρατηγείου από την Ελλάδα με Έλληνα Διοικητή, εξυπηρετεί πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη με ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αποδίδει τεράστια σημασία στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ζωής των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας μας», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο κ. Δένδιας.

Τον υπουργό Εθνικής Αμυνας υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης.

Μετά τη σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, το οποίο συνεδρίασε υπό τον @PrimeministerGR, επισκέφθηκα στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας την Φρεγάτα ΥΔΡΑ, η οποία θα αποπλεύσει προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιχείρηση #EUNAVFOR #ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.



Η συμμετοχή της Φρεγάτας, μαζί με την… pic.twitter.com/yDF9CAjHBR

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 26, 2024

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του, σχετικά με τη συμμετοχή στην επιχείρηση “Ασπίδες”, αναφέρει τα εξής: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την αποστολή της φρεγάτας “Ύδρα” άμεσα στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη εμπλοκής της χώρας σε μια σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο συμμετοχής σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά επιπλέον καθιστούν το λαό και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε στόχο αντιποίνων. Καμία εμπλοκή, με κανένα τρόπο στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

