Κοινωνία

Σύλληψη τρομοκρατών - Μπαλάσκας: Οι δύο στρατιωτικοί τους έδωσαν την τεχνογνωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την δράση τους και το πώς εμπλέκονται οι δύο άνδρες, οι οποίοι είναι πυροτεχνουργοί στον στρατό και την αεροπορία, με τους υπόπτους μίλησε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα''.

-

Για την σύλληψη των έξι ατόμων από την αντιτρομοκρατική και την δράση τους μίλησε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα''.

«Άρχισε η καλή δουλειά έπεται και συνέχεια» τόνισε αρχικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Συνέχισε λέγοντας «Η ΓΑΔΑ των κακοποιών είναι ο Κορυδαλλός όλοι ξέρουμε τι γίνεται μέσα στις φυλακές, για το ίντερνετ, για τα ναρκωτικά που πουλάνε, εδώ κάνουνε μέχρι και ρεβεγιόν στους διαδρόμους. Όταν μπορεί ο άλλος να έχει ίντερνετ κινητό και να κάνει γλέντια μέσα μπορεί να κάνει και αυτά.»

Σχετικά με την δράση των δύο συλληφθέντων οι οποίοι είναι πυροτεχνουργοί και φέρονται να συνεργάζονται με τους υπόπτους ανέφερε στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου ότι «Ο ένας είναι της αεροπορίας και ο άλλος του στρατού ήταν και οι δυο πυροτεχνουργοί. ‘’Θα μου δώσεις τόσα και θα σου πουλήσω τεχνογνωσία’’ λένε ουσιαστικά στους κακοποιούς – τρομοκράτες.

Πουλούσαν την εκπαίδευση που πήραν από τον στρατό τις ειδικές δυνάμεις.

Δεν τους νοιάζει. Είναι επίορκοι και κοιτούν το προσωπικό τους κέρδος».

Αναφέρθηκε και στις συνεργασίες που δημιουργούνται μέσα στις φυλακές λέγοντας «Ξέραμε από την εποχή Μαζιώτη για τις συνεργασίες. Η ώσμωση δεν είναι κάτι καινούριο για την ελληνική αστυνομία.

Οι ποινικοί κολλάγανε με τους αντιεξουσιαστές και κάνανε παιχνίδι.»

Για το εάν σχετίζεται με την πρόσφατη τρομοκρατική ενέργεια στην Σταδίου τόνισε ότι «Μεγάλη περίπτωση τρομοκρατίας αλλά δεν έχει να κάνει με την άλλη υπόθεση που έβαλε την βόμβα στην Σταδίου.»

Οι 5 επιθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί

αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12/02/2024,

έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25/1/2024,

έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13/11/2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται κατασκευαστική εταιρεία,

ρίψη χειροβομβίδας την 08/07/2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι

ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24/06/2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Οι δράστες είχαν αναλάβει ευθύνη για τρεις από τις ενέργειες ως ομάδα «Σύμπραξη Εκδίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – Τετάρτη: Τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας

Απεργία: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικός και πλοία

Εορτολόγιο - 28 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα