Κοινωνία

Τέμπη - Ιερά Σύνοδος: 57 φορές θα χτυπήσουν οι καμπάνες στη μνήμη των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα είναι τα θύματα της τραγωδίας τόσες φορές θα χτυπήσουν και οι καμπάνες. Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου.

-

Πενήντα επτά φορές θα χτυπήσουν πένθιμα οι καμπάνες την Τετάρτη , όσα και τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών που συνέβη πριν από έναν χρόνο βυθίζοντας στο πένθος όλη τη χώρα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της ενημέρωσε πως ο σύλλογος έκανε σχετικό αίτημα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών η οποία το έκανε αποδεκτό.

Ως εκ τούτου, η εγκύκλιος που έστειλε η Ιερά Σύνοδος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, προβλέπει ότι σήμερα στις 10 το πρωί οι καμπάνες θα χτυπήσουν 57 φορές, μια για κάθε ψυχή που χάθηκε.

Η Εγκύκλιος

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία, ηλεκτρικός και πλοία

Τέμπη: Ένας χρόνος από το μοιραίο δυστύχημα - Συγκλονίζουν οι επιζώντες (βίντεο)

Σύλληψη τρομοκρατών - Μπαλάσκας: Οι δύο στρατιωτικοί τους έδωσαν την τεχνογνωσία