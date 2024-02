Κοινωνία

Νεκρό έμβρυο: “Το φρεάτιο είναι αποκλειστικά της δομής” λέει η ιδιοκτήτρια της εταιρείας καθαρισμού

Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας καθαρισμού, υπάλληλος της οποίας εντόπισε την σορό του εμβρύου, περιγράφει πώς έγινε το περιστατικό με τον εντοπισμό του μωρού στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα''.

Η ιδιοκτήτρια της εταιρίας καθαρισμού, Ελένη Μαμάη περιγράφει στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' πώς εντοπίστηκε η σορός του νεκρού εμβρύου στην οδό Σόλωνος στο κέντρο της Αθήνας την Δευτέρα.

«Κληθήκαμε σαν εταιρεία για τον καθαρισμό του αγωγού.

Δεν βάλαμε μικροκάμερα αλλά καθώς ο αγωγός ήταν γεμάτος χαρτιά και σκουπίδια, ο υπάλληλος χρειάστηκε να τα βγάλει. Όταν τα έβγαλε είδε και την σορό μεταξύ αυτών.»

Συνέχισε λέγοντας τι έκανε ο υπάλληλος όταν αντίκρυσε την σορό λέγοντας «Ο άνθρωπος μέχρι να συνειδητοποιήσει τι έχει αντικρύσει του πήρε κάποιο χρόνο, ήταν σοκαριστικό. Ο υπάλληλος ήρθε κατ’ ευθείαν στην εταιρεία, πριν είχε ενημερώσει τους υπεύθυνους της δομής για το τι είχε προκύψει. Οι ίδιοι ανέλαβαν το έμβρυο.

Όταν ήρθε ο τεχνικός στην εταιρεία και με ενημέρωσε πριν την παρέμβαση της αστυνομίας είχαμε ενημερώσει την δομή και ρωτήσαμε εάν είχαν κάνει κάποια ενέργεια και εκείνοι. Δεν είχαν κάνει μέχρι εκείνη την ώρα. Εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό.»

Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας αναφέρθηκε και στην αντίδραση της αστυνομίας όταν ενημερώθηκε για το εύρημα «Μας ρωτήσανε από πού έχουμε αυτή την πληροφορία αλλά δείξαμε το υλικό και ξεκίνησαν κατ’ ευθείαν οι διαδικασίες.»

Σχετικά με το φρεάτιο στο οποίο ήταν μέσα η σορός του μωρού είπε: «Το φρεάτιο δεν είναι κεντρικό φρεάτιο είναι σε πυλωτή.

Πολύ δύσκολα θα είχε ανοίξει κάποιος το φρεάτιο να ρίξει μέσα την σορό.

Ίσως προήλθε από το εσωτερικό της δομής.»





