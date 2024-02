Κοινωνία

Σόλωνος: Θρίλερ με το νεκρό έμβρυο - Πού στρέφονται οι έρευνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πιθανότερα σενάρια για το νεκρό έμβρυο που εντοπίστηκε σε αποχέτευση. Πού στρέφονται οι αρχές.

-

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για την διαλεύκανση της περίεργης υπόθεσης που αφορά νεκρό εμβρύο, που εντοπίστηκε σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχές θα εξετάσουν πρόσωπα - "κλειδιά" από γραφεία που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, ούτως ώστε να συντονίσουν το επόμενο στάδιο των ερευνών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη δομή αναφέρουν πως δεν είδαν κάποιο περιστατικό εγκύου και που να χρειάστηκε να επισκεφτεί τουαλέτα την Δευτερα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κτήριο.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της μητέρας και τη σκιαγράφηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέληξε το βρέφος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν αποκλείεται το σενάριο παράνομης έκτρωσης, αλλά και η υποθεση πως κάποια από τις γυναίκες που είχαν επισκεφθεί τα γραφεία των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» γέννησε στην τουαλέτα και αποχώρησε.

Ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται η νεκροψία του νεκρού εμβρύου, εξέταση που μπορεί να ρίξει φως στο πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο.

Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, γιατροί της οποίας πήραν το έμβρυο και το μετέφεραν σε ψυγείο, ώστε να ειδοποιηθεί ιατροδικαστής αύριο.

Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες. Σε κλινική που υπάρχει στην περιοχή μεταβαίνουν καθημερινά πολλές γυναίκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)