Κοινωνία

Στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

Η Ένωση Συντακτών συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, με στάση εργασίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

-

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ.

Σε ανακοίνωση της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει τα εξης:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συμμετέχει στη στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ για όλους τους δημοσιογράφους, από τις 12.00 έως και τις 16.00, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, για τον ένα χρόνο από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Στη συμπλήρωση ενός χρόνου από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και τις οικογένειές τους να ζητούν δικαιοσύνη και τιμωρία των υπευθύνων, ενώ η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια απομυζούν το εισόδημα εργαζομένων και συνταξιούχων, τα δημόσια νοσοκομεία καταρρέουν και η ζωή των πολιτών χειροτερεύει, οι δημοσιογράφοι της χώρας διεκδικούμε:

Ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και τιμωρία των υπευθύνων

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις

Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

Τέλος στην αισχροκέρδεια και την ακρίβεια"