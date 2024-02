Πολιτική

Τέμπη: τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την τραγωδία

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την "μαύρη επέτειο" από το μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών.

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπογραμμίζει ότι «η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση» και τονίζει ότι «Χρέος της Πολιτείας είναι η απόδοση της ευθύνης και η μέριμνα για να μη ζήσει ποτέ ξανά η χώρα μας ένα τέτοιο πλήγμα στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ειδικότερα, στην δήλωσή της η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Ένα χρόνο μετά, η τραγωδία των Τεμπών πληγώνει και θυμώνει την κοινωνία. Η οδύνη παραμένει αμείωτη και τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών, των επιβατών που έζησαν την φρίκη εκείνης της νύχτας. Τα λόγια δεν μπορούν να επουλώσουν το τραύμα. Χρέος της Πολιτείας είναι η απόδοση της ευθύνης και η μέριμνα για να μη ζήσει ποτέ ξανά η χώρα μας ένα τέτοιο πλήγμα στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή

Ενός λεπτού σιγή από την Ολομέλεια για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών που σημειώθηκε πριν ένα χρόνο στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, εκφράζοντας όλο το Σώμα, ανέφερε πως «σήμερα, συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ως Εθνική Αντιπροσωπεία πενθούμε - όπως πενθεί όλη η Ελλάδα, όλος ο Ελληνισμός. Θρηνούμε την απώλεια 57 συνανθρώπων μας που έχασαν την ζωή τους αδόκητα και τόσο άδικα».

Ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι «η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει τον όρκο που δώσαμε ως βουλευτές και τη δέσμευση που λάβαμε ως Εθνική Αντιπροσωπεία λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα. Δέσμευση για διάγνωση, απόδοση ευθυνών και διόρθωση των διαχρονικών παθογενειών. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς αλλά το χρέος μας αδιαπραγμάτευτο. Πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Να υπάρξει ταχύτερη και αντικειμενική κρίση. Οφείλουμε όμως να αφήσουμε απερίσπαστη τη Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της».

Με τις σκέψεις αυτές, ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κάλεσε τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

Μητσοτάκης: Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν

«Έναν χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών, οι πληγές από τον χαμό των θυμάτων της μένουν νωπές, με τον Γολγοθά των δικών τους ανθρώπων πάντα δύσκολο και ανηφορικό. Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος πάγωσε, την ώρα εκείνη, που ο τόπος συγκρούστηκε μετωπικά με τον χειρότερο εαυτό του. Ξέφυγε από τις ράγες τoυ, λυγίζοντας από το βάρος μιας κρυφής πραγματικότητας. Και, σε μία στιγμή, είδε το παρελθόν να παράγει το αδιανόητο στο παρόν», αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κασσελάκης: Θα είμαστε δίπλα στον αγώνα των οικογενειών τους για Δικαιοσύνη

Μήνυμα για τον ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Τέμπη, ένας χρόνος μετά.

Μια υπόσχεση στη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Δεν πρέπει και δε θα ξεχαστούν.

Θα είμαστε δίπλα στον αγώνα των οικογενειών τους για Δικαιοσύνη», έγραψε ο Στ. Κασσελάκης.

Ανδρουλάκης: Ένας χρόνος είναι μεγάλο διάστημα για να μην έχει γίνει τίποτα απ’ όσα οφείλουμε να κάνουμε ως Πολιτεία

«Ένας χρόνος μοιάζει μεγάλο διάστημα. Σε έναν χρόνο γίνονται πολλά. Για την κοινωνία μας, όμως, το ρολόι σταμάτησε το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στα social media με την οποία τιμά τη μνήμη των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πώς «τα αίτια του δυστυχήματος, η απαράδεκτη διαχείριση του χώρου και της έρευνας, όλα όσα ακολούθησαν, επιβεβαιώνουν πως ο χρόνος στην Ελλάδα σταμάτησε.

Τα γιατί και τα πως αυτής της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα.

Οι ένοχοι και οι υπαίτιοι παραμένουν για κάποιους αόρατοι».

Όπως παρατηρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «τα αντανακλαστικά ενός Κράτους που κανονικά ερευνά, εντοπίζει, τιμωρεί και τελικά διορθώνεται, παραμένουν απογοητευτικά.

Ένας χρόνος είναι μεγάλο διάστημα για να μην έχει γίνει τίποτα απ' όσα οφείλουμε να κάνουμε ως Πολιτεία».

Κουτσούμπας από Τέμπη: Δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί η τραγωδία

Η δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη:

"57 κόκκινα τριαντάφυλλα για 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν πέρυσι τέτοια μέρα, σ’ αυτό το πρωτοφανές έγκλημα των Τεμπών. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα.

Επαναλαμβάνουμε την υπόσχεση που δώσαμε απ’ την πρώτη μέρα για απόδοση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών σε όλους, είτε αφορά κυβερνώντες, υπουργούς είτε αφορά υπηρεσίες της ΕΕ, είτε αφορά υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους του ελληνικού κράτους, είτε αφορά διευθυντές, προϊσταμένους, υπάλληλους, υπεύθυνους γι’ αυτό το τραγικό έγκλημα.

Δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί αυτή η τραγωδία, αυτό το έγκλημα, γιατί όλο και νέα στοιχεία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει άρον-άρον την εξεταστική επιτροπή, τη διερεύνηση αυτού του εγκλήματος, την ίδια ώρα που προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία γι’ αυτό το έγκλημα, γι’ αυτή την τραγωδία στην οποία χάθηκαν 57 αθώες ψυχές, τα περισσότερα παιδιά μας".

