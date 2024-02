Κοινωνία

Απεργία: Συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη την χώρα (εικόνες)

Πλήθος κόσμου δίνει το "παρών" στις συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Μαζικές προσυγκεντρώσεις που έχουν σχηματιστεί στο κέντρο της Αθήνας κατευθύνονται συνεχώς στην απεργιακή συγκέντρωση Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στα Προπύλαια.

«Τα λεφτά στις τσέπες μας γίνονται καπνός, οι μισθοί τελειώνουν στις 10 του μηνός», «Πανάκριβα τα πάντα, πανάκριβη ζωή, οργάνωση κι αγώνας η μόνη επιλογή» και «το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή», είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται δυνατά στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση.

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας - Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για τη ζωή μας ενάντια στην ακρίβεια για αυξήσεις στους μισθούς» είναι το κεντρικό σύνθημα στην απεργιακή συγκέντρωση.

Μαζική και μαχητική η προσυγκέντρωση σωματείων και φορέων νωρίτερα στην Καρόλου στο κτίριο του ΟΣΕ, όπου τα συνθήματα από την ατμόσφαιρα έστειλαν το μήνυμα ότι «Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί».

Με το πανό που αναρτήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου, με τα τρικάκια που έριξαν, με τα συνθήματα που φώναξαν τα μπλοκ των διαδηλωτών, απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες κόντρα σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και αθώωσης των ενόχων.

«Η οργή μας να τσακίσει την πολιτική που μετρά τη ζωή μας ως κόστος», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν.

Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών της τραγωδίας στα Τέμπη ξεκίνησε η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση Εργατικών Κέντρων-Ομοσπονδιών-Συνδικάτων στα Προπύλαια.

Αμέσως μετά, τα συνθήματα «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή» και «Στείλε όταν φτάσεις, δεν έφτασε ποτέ, εκδίκηση θα πάρουμε για σένανε μικρέ» δόνησαν την ατμόσφαιρα στην απεργιακή συγκέντρωση.

Κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έχουν ξεκινήσει οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης απεργίας που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το ΠΑΜΕ, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η Ελληνική Αστυνομία, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εφαρμογή σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Κλαυθμώνος, της Πλατείας Ομονοίας (Πειραιώς, Πατησίων κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Λεωφόρους Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και σε Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στην απεργία και των ΜΜΜ, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στους παραπάνω οδικούς άξονες και περιμετρικά αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

Συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας αλλά και στη μνήμη των θυμάτων ων Τεμπών.

Φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι κτλ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους και πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της πόλης με προορισμό το Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης. Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης οργάνωσαν σήμερα το εργατικό κέντρο της Πάτρας, σωματεία και συνδικάτα, με αφορμή την σημερινή 24ωρη απεργία και την συμπλήρωση ενός έτους από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, φοιτητές, μαθητές, οργανώσεις, φορείς κ.α.

Επίσης, συμμετείχαν και αγρότες της Αχαΐας, οι οποίοι έφθασαν στην Πάτρα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του εργατικού κέντρου της Πάτρας, «σήμερα απεργούμε, για τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια, το κόστος ζωής που εκτοξεύεται, τις αυξήσεις κοροϊδία, την μετατροπή της υγείας και της παιδείας σε ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα, αλλά και για το ξεκλήρισμα των αγροτών και μικρών παραγωγών».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, για αυτό η ημέρα της απεργίας δεν επιλέχθηκε τυχαία, ούτε είναι μόνο συμβολική».

«Απαίτηση», όπως προστίθεται, «των εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια και οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται άμεσα στο έγκλημα».

Μετά την συγκέντρωση ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

