Τέμπη – Απεργία: Μεγάλη συμμετοχή και επεισόδια στις συγκεντρώσεις (εικόνες)

Μεγάλη προσέλευση από πολίτες που φώναξαν συνθήματα για τα θύματα των Τεμπών και την ασφάλεια των μεταφορών.

Ογκώδεις συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής – πανεργατικής απεργίας με σειρά αιτημάτων αλλά και με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με της εκτιμήσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας.

Στα 8.000 άτομα υπολογίστηκε η δυναμικότητα της πορείας του ΠΑΜΕ, ενώ΄2.000 περίπου άτομα από άλλους πολιτικούς χώρους πορεύτηκαν από την Πλατεία Κλαυθμώνος προς την Πλατεία Συντάγματος, και στην αρχή της συγκέντρωσης οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 250 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Ιδιαίτερα συγκινητική, η στιγμή κατά την οποία διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά στο πεζοδρόμιο Λεωφόρου Αμαλίας μπροστά στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, τα ονόματα, και των 57 θυμάτων της τραγωδίας

Βεβαίως δεν έλειψαν και τα επεισόδια, καθώς λίγο μετά τις 14.00 κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στην τοποθεσία «Λουλουδάδικα» της Πλατείας Συντάγματος. Τα επεισόδια συνέχισαν όταν τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου κατηφόρισαν την οδό Πανεπιστημίου για να οδεύσουν μέσω των Προπυλαίων, προς το Πολυτεχνείο. Στην Πανεπιστημίου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών εναντίον τους, ενώ επιστρατεύτηκε και το μηχάνημα ρίψης ύδατος «Αύρα».

Στη συνέχεια, και όσο η αρχική συγκέντρωση στο Σύνταγμα σταδιακά διαλυόταν, τα επεισόδια γενικεύτηκαν με οδογφράγματα, ρίψη μολότοφ και βανδαλισμούς στις οδούς Σόλωνος, Αιόλου και Τζορτζ, όπου είχαν και αρκετή διάρκεια.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις (4 από αυτές σε άτομα που αρνήθηκαν να σταματήσουν σε έλεγχο της ΔΡΑΣΗ, κυνηγήθηκαν και βρέθηκαν να κατέχουν μολότοφ) και 4 προσαγωγές (3 από αυτές με υποψία λόγω κατοχής αντιασφυξιογόνας μάσκας).

Τέλος, μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν και έξω από τα γραφεία της Hellenic Train στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο.

Και στη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη, όπου στην Πλατεία Αριστοτέλους μεγάλο πλήθος συμμετείχε αναρτώντας πανό και πλακάτα με συνθήματα όπως «Οι ζωές μας μετράνε» και «Πάρε με όταν φτάσεις» και φώναξαν συνθήματα υπέρ της μνήμης των θυμάτων της τραγωδίας και ενάντια στην κυβερνητική πολιτική.

Στην συνέχιση πάντως της πορείας προς τον ΟΣΕ, σημειώθηκαν και εκεί επεισόδια, όταν άτομα κουκουλοφόροι πέταξαν μπογιές σε καταστήματα, στο Εμπορικό και βιοτεχνικό Επιμελητήριο και, αργότερα, στο σιδηροδρομικό σταθμό.

Ακολούθησε καταδίωξη, ρίψη μολότοφ, φωτιές σε κάδους και δύο προσαγωγές, ενώ από έναν αστυνομικό έπεσε προς στιγμήν όπλο και μία χειροβομβίδα, χωρίς ευτυχώς να πραγματοποιηθεί εκπυρσοκρότηση.

Κατά την επιστροφή προς το κέντρο, η ένταση αποκλιμακώθηκε και η διαδήλωσε διαλύθηκε σταδιακά.

