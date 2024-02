Αθλητικά

Ατρόμητος - Λαμία: Νίκη γοήτρου για τους Περιστεριώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ατρόμητος επικράτησε με 3-1 της Λαμίας, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα play off.

-

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάρολ Αντζιέλσκι ο οποίος μπήκε στο 58ο λεπτό και σημείωσε δύο γκολ (61’, 82’), ο Ατρόμητος πήρε μία νίκη γοήτρου απέναντι στη Λαμία επικρατώντας 3-1 στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση. Ο Γιουμπιτάνα είχε ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους μόλις στο 2’, με τον Σλίβκα να ισοφαρίζει προσωρινά στο 26’ σε 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που δεν... κόστισε τίποτα στη Λαμία απ’ την στιγμή που είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην εξάδα και στα play off, μετά το ισόπαλο 3-3 του Αστέρα με την Κηφισιά.

Ο Ατρόμητος μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα κι άνοιξε το σκορ με γκολ απ’ τα... αποδυτήρια. Μόλις στο 2ο λεπτό, μετά από ωραία κάθετη πάσα προς τον Γιουμπιτάνα, ο επιθετικός της περιστεριώτικης ομάδας υποδέχθηκε με εξαιρετικό τρόπο την μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε κάνοντας το 1-0 για τον Ατρόμητο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στο 19’ με το σουτ του Τσιλούλη που μπλόκαρε ο Τσιντώτας, ενώ στο 26’ ο Σλίβκα έφερε το ματς στα ίσα. Ο Μαρτίνεθ έμεινε όρθιος παρά την πίεση του Κούντε και την κατάλληλη στιγμή γύρισε την μπάλα προς τον Σλίβκα, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Τσιντώτας στο 45’+2’ έκανε εξαιρετική επέμβαση στο σουτ του Μαρτίνεθ, για να έρθουν δύο «χτυπήματα» του Αντζιέλσκι στο δεύτερο ημίχρονο και να δώσουν... αέρα νίκης στους Περιστεριώτες. Στο 61’ ο φορ του Ατρόμητου πήρε το… ριμπάουντ απ’ την απόκρουση του Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Βαλένσια κι έκανε το 2-1, ενώ 69’ η ομάδα του Σάσα Ίλιτς έμεινε με δέκα παίκτες μετά από αποβολή του Γιουμπιτάνα με δεύτερη κίτρινη.

Παρόλα αυτά ο Αντζιέλσκι «μίλησε» ξανά στο 82’ από πάσα του Κουέν κι εκτέλεσε για δεύτερη φορά, «κλειδώνοντας» τη νίκη των γηπεδούχων με ένα γκολ που κατακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

Διαιτητής: Ραφαήλ-Παναγιώτης Τσιάρας (Καβάλας)

Κίτρινες: 32’ Γιουμπιτάνα, 45’+3’ Τζαβέλλας, 74’ Ντε Μποκ – 45’+3’ Καρλίτος, 90’+3’ Μάλτσι

Αποβολές: 69’ Γιουμπιτάνα (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Αθανασίου (73’ Ντε Μποκ), Κεσριντά, Γκονθάλεθ, Κούντε (89’ Βρακάς), Καμαρά (58’ Κουέν), Γιουμπιτάνα, Βέργος (58’ Αντζιέλσκι), Βαλένσια (89’ Έρλινγκμαρκ)

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεβ, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Σίντνεϊ, Νούνιες (65’ Νούνιες), Τζανδάρης, Σλίβκα, Καρλίτος (65’ Μάλτσι), Μαρτίνεθ (76’ Τόσιτς), Τσιλούλης (85’ Τσούκαλος).

Κοκκύτης: Έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα - Πέθανε ένα νεογνό

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του δυστυχήματος (εικόνες)

Ηλίας Λογοθέτης: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός