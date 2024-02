Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Άρης: “Πράσινη” επιστροφή στις νίκες

Σε απόσταση "βολής" από την κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε «αντίδραση» μετά τα τρία σερί άσχημα αποτελέσματά του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και κυρίως τις δύο ισοπαλίες με τη Λαμία και την Κηφισιά, νίκησε τον Άρη με 2-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής και μείωσε ξανά στους τρεις βαθμούς την απόστασή του απ’ την πρωτοπόρο ΑΕΚ και στους δύο απ’ τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Ένα πολύ γρήγορο γκολ του Μπακασέτα στο 4’ και το εύστοχο πέναλτι του Ιωαννίδη στο 52’ έδωσαν ένα τρίποντο «ηρεμίας» στους «πράσινους» μετά από ένα δύσκολο δεκαήμερο, μία αγωνιστική πριν από το φίνις της κανονικής περιόδου της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «εκρηκτικά» τον αγώνα και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Μπακασέτας μοίρασε την μπάλα προς τον Παλάσιος και «πάτησε» αμέσως στην περιοχή, ο Αργεντινός του τη γύρισε ξανά χαμηλά κι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας με έναν «κεραυνό» έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Σε μία φάση που αρχικά υπεδείχθη οφσάιντ απ’ τον β’ βοηθό Μεχμέτ Καλούμ, αλλά το VAR το κατακύρωσε, καθώς την στιγμή της πρώτης πάσας, ο Παλάσιος καλυπτόταν κανονικά.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (5’) ο Ιωαννίδης έφυγε πολύ πιο γρήγορα στην κόντρα, γύρισε προς τον Μπακασέτα που εκτέλεσε με τη μία, αλλά ο Κουέστα απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 14’ σε άλλη μία επίθεση του Παναθηναϊκού από τα δεξιά, η μπάλα κατέληξε στον Μπακασέτα, που «έστρωσε» στον Μπερνάρ απ’ το ύψος του πέναλτι, αλλά το τελείωμά του έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να είναι «καταιγιστικοί» κι έχασαν άλλη μία τεράστια ευκαιρία στο 18’, όταν σε κάθετη πάσα προς τον Ιωαννίδη, εκείνος «έσκαψε» την μπάλα από πλάγια θέση «σημαδεύοντας» το οριζόντιο δοκάρι του Κουέστα.

Ο Άρης είχε τη δική του ευκαιρία στο 25’ με την κεφαλιά του Ρόουζ που μπλόκαρε σταθερά ο Ντραγκόφσκι, ενώ στο 32’ ο Ιωαννίδης μπήκε απ’ τα αριστερά, «άδειασε» τον αντίπαλό του, όμως από πολύ πλάγια θέση το τελείωμά του έφυγε στην εξωτερικό πλευρά των διχτύων.

Στο 41’ ο Άρης είχε άλλη μία πολύ καλή στιγμή, όταν σε γέμισμα στο πίσω δοκάρι, ο Μορόν γύρισε την μπάλα προς τα μέσα, ο Ούγκο πήρε κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Ζέκα έδιωξε πολύ πριν περάσει η μπάλα την γραμμή.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου (47’) ο Άρης έχασε τεράστια για να φέρει το ματς στα ίσα, όταν σε σέντρα του Νταρίντα, ο Ζαμόρα σηκώθηκε μόνος του στη μικρή περιοχή κι έπιασε κεφαλιά η οποία πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι του Ντραγκόφσκι.

Δύο λεπτά μετά (49’) σε εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, η μπάλα χτύπησε καθαρά στο χέρι του Ανσαριφάρντ με τον διαιτητή Αλ-Χακίμ Μοχάμεντ να δείχνει την εσχάτη των ποινών, μετά από επικοινωνία με τον VAR Φαν Μπέκελ και on field review.

Ο Ιωαννίδης ανέλαβε την εκτέλεση στο 52’ κι ευστόχησε, επιστρέφοντας στα γκολ μετά από τις 10 Ιανουαρίου και τον πρώτο αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Στο 60’ ο Ντραγκόφσκι έκανε καταπληκτική επέμβαση στο «παραθυράκι» του σε πολύ καλό σουτ του Νταρίντα έξω απ’ την περιοχή, ενώ στο 72’ άλλο ένα καλό σουτ του Τσέχου μέσου πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια των «πράσινων».

Οι γηπεδούχοι έχασαν άλλη μία καλή ευκαιρία στο 86’, όταν από πολύ ωραία συνεργασία των Μπακασέτα, Μπερνάρ, ο Μλαντένοβιτς βρέθηκε σε θέση... βολής, αλλά ο Κουέστα απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στο 88’ ο γκολκίπερ του Άρη κι ο Ρόουζ γλίτωσαν την ομάδα τους απ’ τα τρίτο γκολ, διώχνοντας πάνω στη γραμμή.

Διαιτητής: Αλ-Χακίμ Μοχάμεντ (Σουηδία)

Κίτρινες: 24’ Μλαντένοβιτς, 85’ Αράο - 55’ Οντουμπάτζο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ακαϊντίν, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα, Τσέριν (80’ Αράο), Παλάσιος (79’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (89’ Βιλένα), Μπερνάρ (90'+1' Λημνιός), Ιωαννίδης (80’ Σπόραρ).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Ρόουζ, Μοντόγια (72’ Φεράρι), Νταρίντα, Ζιλ (71’ Βέλεθ), Τζούρασεκ (46’ Γκαρθία), Σουλεϊμάνοφ (84’ Φετφατζίδης), Ζαμόρα, Μορόν (46’ Ανσαριφάρντ).

