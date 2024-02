Οικονομία

Αγρότες - ΕΛΚ: Η ΕΕ να εφαρμόσει τις προτάσεις της Ελλάδας για την κλιματική κρίση

Το μήνυμα του Λευτέρη Αυγενάκη για την ανάγκη συμπόρευσης των κρατών - μελών της ΕΕ και έγκαιρης λήψης μέτρων.

Να αναλάβει άμεσες και μεσοπρόθεσμες δράσεις για τη στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η επισιτιστική επάρκεια της Ευρώπης, καλούν οι Υπουργοί Γεωργίας των χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με κοινή δήλωσή τους που εκδόθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ύστερα από πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, σε κοινή δήλωση των μελών του υιοθετεί ψήφισμα στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των ελληνικών θέσεων.

Με το ψήφισμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που προβάλλουν από την κλιματική κρίση και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις θεομηνίες που έπληξαν τη χώρα μας. Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της ΚΑΠ είναι ανεπαρκή ή απλώς συμβολικά για να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα και τις σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία.

Το ψήφισμα καλεί την ΕΕ να δράσει γρήγορα και να σχεδιάσει έναν κατάλληλο μηχανισμό αντίδρασης, και την καλεί να εξετάσει επειγόντως τα μέτρα που πρότεινε ο Έλληνας ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του κλάδου να αντιμετωπίζει ολοένα και πιο εξουθενωτικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα προτείνει:

Ενίσχυση του Γεωργικού Αποθεματικού. Αξιοποίηση του 2% της ΚΑΠ για αντιμετώπιση θεομηνιών Δημιουργία νέου Ταμείου για την κάλυψη απωλειών που προκαλούνται από την κλιματική κρίση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης με αφορμή το ψήφισμα του ΕΛΚ, δήλωσε:

«Το ψήφισμα του ΕΛΚ υιοθετεί τη νέα πραγματικότητα στον πρωτογενή τομέα. Είναι παρήγορο που ακόμα και χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος που ήδη βιώνει ο ευρωπαiκός Νότος. Δεν πρόκειται όμως απλά για ένα ψήφισμα που στηρίζεται στην κοινοτική αλληλεγγύη. Είναι ένα ψήφισμα που στηρίζεται στη λογική, καθώς αποδείχθηκε ότι η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Αυτή η παραδοχή, επιτάσσει να λάβουμε μέτρα που στηρίζουν τις προσπάθειες των αγροτών μας για διασφάλιση της παραγωγής. Άλλωστε η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως πολίτες της Ευρώπης, έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε έγκαιρα τα επιβαλλόμενα μέτρα».

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχει ως εξής:

Κοινή Επιστολή των υπουργών του EPP: μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία

Το κλίμα στον πλανήτη μας αλλάζει τα τελευταία χρόνια απειλώντας σοβαρά ακόμη και την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ταχεία υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει αρνητικά όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας με τη γεωργία να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη.

Συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν αυξηθεί σε συχνότητα αλλά και ένταση, επηρεάζοντας δυσμενώς και άμεσα τον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Τα επεισόδια καύσωνα και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, καθώς και οι έντονες βροχοπτώσεις και οι σφοδρές πλημμύρες προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημιές στη γεωργία. Τα ακραία αυτά φαινόμενα θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια, μειώνουν το εισόδημα των αγροτών και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συχνότερη εμφάνιση ασθενειών παρά τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, οι δυναμικές στην παγκόσμια αγορά και οι διακυμάνσεις στο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελούν αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό ηγείται της πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις της, μέσω φιλόδοξων εσωτερικών πολιτικών και στενής συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους, έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν μια δίκαιη, υγιή και ευημερούσα κοινωνία για τις μελλοντικές γενιές. Οι επιστήμονες βεβαιώνουν ότι, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να επηρεάζει το περιβάλλον για τις επόμενες δεκαετίες. Ακόμα κι αν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σταματούσαν αυτομάτως, οι θερμοκρασίες θα συνέχιζαν να αυξάνονται για τον αιώνα που διανύουμε. Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ευρεία γνώση, ώστε να εκτιμήσουμε επαρκώς τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, ειδικότερα σε συνδυασμό με ποικίλους άλλους παράγοντες. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η νότια Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τα φαινόμενα που συνδέονται με αυτή απειλούν άμεσα τη γεωργία της περιοχής.

Ποτέ δεν διακυβεύονταν τόσα πολλά. Οι καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με τις υψηλές τιμές ενέργειας, τα προβλήματα στην ασφάλεια του εφοδιασμού και τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού και απαιτούν άμεση δράση. Η Ένωση παρότι ήδη συμβάλλει στη βελτίωση της ετοιμότητας και της ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η αντιμετώπιση των απωλειών στον αγροτικό τομέα ειδικά αυτών που προκαλούνται από την κλιματική εξακολουθεί να είναι ύψιστης σημασίας για την εξασφάλιση της συνέχισης της γεωργίας στην Ένωση και συνεπώς της επισιτιστικής αυτονομία της.

Εμείς, οι Υπουργοί Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναγνωρίζουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις της παρατεταμένης ξηρασίας και των σοβαρών πλημμυρών, παρόμοιων με αυτές που σημειώθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα, και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ της βοήθειας που λαμβάνεται μέσω του γεωργικού αποθεματικού και των πραγματικών απωλειών που υπέστησαν οι αγρότες. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε ότι το να βασιζόμαστε αποκλειστικά στα τρέχοντα μέσα της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών επιπτώσεων είναι ανεπαρκές και μάλλον συμβολικό. Η λήψη άμεσων και μεσοπρόθεσμων δράσεων είναι επιτακτική για την εξασφάλιση ουσιαστικής στήριξης της γεωργίας και των αγροτών. Έτσι, πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών της τρέχουσας ΚΓΠ.

Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει γρήγορα σχεδιάζοντας έναν κατάλληλο μηχανισμό αντίδρασης για την άμβλυνση των επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από τις γεωργικές απώλειες που προκαλούνται από το κλίμα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της γεωργίας και τη στήριξη των αγροτών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Ο Έλληνας Υπουργός κ. Λευτέρης Αυγενάκης έχει προτείνει τα ακόλουθα μέτρα με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής που πρέπει να εξεταστούν επειγόντως προς συζήτηση, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του κλάδου να αντιμετωπίζει ολοένα και πιο εξουθενωτικές συνθήκες:

Ενίσχυση του γεωργικού αποθεματικού και ειδικότερα με την απλούστευση και τη βελτίωση της εφαρμογής του.

Εφαρμογή ενός εθελοντικού εργαλείου ad hoc διαχείρισης κρίσεων με τη χρήση κατ' ανώτατο όριο του 2% του εθνικού κονδυλίου του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ (όπως προτείνεται από την Κροατία – Σλοβενία).

Δημιουργία νέου ταμείου αποκλειστικά αφιερωμένου στην κάλυψη των απωλειών αγροτικής παραγωγής που προκαλούνται από το κλίμα.

Το έγγραφο αυτό το προσυπογράφουν όλες οι χώρες μέλη του ΕΛΚ εκτός της Σουηδίας:

Λευτέρης Αυγενάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελλάδα

Marija Vuckovic, Υπουργός Γεωργίας, Κροατία

Sari Essayah, Υπουργός Γεωργίας και Δασών, Φινλανδία

Norbert Totschnig, Ομοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας, Δασών, Περιφερειών και Διαχείρισης νερού, Αυστρία

Kestutis Navickas, Υπουργός Γεωργίας, Λιθουανία

Marek Vyborny, Υπουργός Γεωργίας, Τσεχία

Jo Brouns, Υπουργός Γεωργίας για το Ομοσπονδιακό κρατίδιο της Βαλλονίας, Βέλγιο

Martine Hansen, Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Αμπελοκαλλιέργειας, Λουξεμβούργου