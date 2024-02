Αθλητικά

Τουρνουά Ακαπούλκο: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά

Με τη νίκη του αυτή ο Έλληνας τενίστας φτάνει τις 9 για τη φετινή χρονιά.

Με ορμή συνεχίζει την προσπάθεια του ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 500άρι τουρνουά του Ακαπούλκο, επικρατώντας του Ιταλού και Νο 69 του κόσμου, Φλάβιο Κομπόλι, και παίρνοντας την πρόκριση για τα προηιτελικά του Abierto Mexicano (ATP 500).

Ο Ελληνας πρωταθλητής (Νο 12) επικράτησε του 21χρονου αντιπάλου του με 6-3, 7-6(6) σε 2 ώρες και αύριο θα παίξει στον 70ο προημιτελικό της καριέρας του με τον Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο 9), που απέκλεισε με 6-1, 6-3 το Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο 37).

Ο Τσιτσιπάς έφτασε έτσι τις 9 νίκες φέτος (9-3) και τις 9 συνολικά στο τουρνουά (9-2) στο Μεξικό. Αν, μάλιστα, καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, τότε εξασφαλίζει και την επιστροφή του στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης μετά από απουσία δύο εβδομάδων.

