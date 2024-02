Παράξενα

Σχολική εκδρομή - Ρώμη: διέρρηξαν τα λεωφορεία και τους... “ξάφρισαν”

Θύμα κλοπής έπεσαν οι περίπου 80 μαθητές από το Ηράκλειο που πήγαν σχολική εκδρομή στη Ρώμη.

Τέλος καλό, όλα καλά για τους 80 μαθητές της Α' και Β' Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, οι οποίοι έπεσαν θύματα κλοπής, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Ρώμη, μετά από πρόσκληση της ομογένειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν τα παιδιά και οι συνοδοί τους έτρωγαν σε εστιατόριο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Άγνωστοι, διέρρηξαν τα δύο λεωφορεία τα οποία τους μετέφεραν, και τα οποία ήταν σταθμευμένα.

Οι δράστες πήραν όλα τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών και των καθηγητών που τα συνόδευαν, περίπου 1.200 ευρώ μετρητά και μαζί την τσάντα στην οποία βρίσκονταν τα διαβατήρια και οι ταυτότητές τους.

Δημιουργήθηκε αναστάτωση και εκλήθη η αστυνομία, ενώ την επομένη ημέρα οι συνοδοί καθηγητές έδωσαν κατάθεση στις ιταλικές αρχές για το περιστατικό.

Οπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Ηρακλείου Κώστας Κωνσταντίνου, ενημερώθηκε άμεσα η ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη, η οποία προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια.

Τόνισε παράλληλα ότι υπάρχουν φωτοτυπίες των εγγράφων που εκλάπησαν, που θα επιτρέψει την επιστροφή των μαθητών χωρίς προβλήματα.

"Η εκδρομή συνεχίζεται κανονικά, όλα τα παιδιά είναι μια χαρά και η επιστροφή στο Ηράκλειο θα γίνει κανονικά το πρωί του Σαββάτου όπως ήταν προγραμματισμένο", είπε ο κ. Κωνσταντίνου.

Πηγή: ekriti.gr





