Ο Πούτιν απειλεί τις ΗΠΑ με πυρηνικό πόλεμο (βίντεο)

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως η Μόσχα είναι ανοιχτή για διάλογο με τις ΗΠΑ, αλλά δεν πρόκειται να εξαναγκαστούν σε συνομιλίες.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες της Δύσης πως κινδυνεύουν να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο, αν στείλουν στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία, προειδοποιώντας πως η Μόσχα έχει τα όπλα για να πλήξει στόχους στη Δύση.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κρίση στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση μετά την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962. Ο Πούτιν είχε μιλήσει προηγουμένως για τους κινδύνους μιας απευθείας αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία, όμως η σημερινή πυρηνική προειδοποίησή του είναι από τις πιο σαφείς που έχει διατυπώσει.

Απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο και σε άλλα μέλη της ελίτ της χώρας, ο 71χρονος Πούτιν επανέλαβε την κατηγορία του πως η Δύση είναι αποφασισμένη να αποδυναμώσει τη Ρωσία και υπαινίχθηκε πως οι ηγέτες της Δύσης δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η ανάμειξή τους σε αυτό που χαρακτήρισε εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας.

Ξεκίνησε την πυρηνική προειδοποίησή του με μια ειδική αναφορά στην ιδέα που άφησε να αιωρείται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα για αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ -- μια πρόταση που απορρίφθηκε γρήγορα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Βρετανία και άλλες.

"(Οι δυτικές χώρες) πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως έχουμε κι εμείς όπλα που μπορούν να πλήξουν στόχους στο έδαφός τους. Όλο αυτό πραγματικά είναι απειλή μιας σύγκρουσης με τη χρήση πυρηνικών όπλων και την καταστροφή του πολιτισμού. Δεν το αντιλαμβάνονται αυτό;" είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν, που η επανεκλογή του για νέα εξαετή θητεία στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου, περηφανεύτηκε για το ευρέως εκσυγχρονισμένο, όπως είπε, πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

"Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας", είπε, σημειώνοντας πως τα νέας γενιάς υπερηχητικά πυρηνικά όπλα, για τα οποία είχε μιλήσει για πρώτη φορά το 2018, είτε έχουν αναπτυχθεί είτε είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης της ανάπτυξης και των δοκιμών τους.

Εμφανώς οργισμένος, ο Πούτιν κάλεσε τους πολιτικούς της Δύσης να θυμηθούν την τύχη που είχαν ο Αδόλφος Χίτλερ της ναζιστικής Γερμανίας και ο Ναπολέων Βοναπάρτης της Γαλλίας, που εισέβαλαν ανεπιτυχώς στη Ρωσία κατά το παρελθόν.

"Όμως τώρα οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο τραγικές", είπε ο Πούτιν. "Νομίζουν πως (ο πόλεμος) είναι κινούμενα σχέδια", είπε, κατηγορώντας τους πολιτικούς της Δύσης ότι ξεχνούν τι σημαίνει πραγματικός πόλεμος επειδή δεν έχουν αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην ασφάλεια που έχουν αντιμετωπίσει οι Ρώσοι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Περισσότεροι στρατιώτες στα δυτικά σύνορα

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τώρα την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία και προωθούνται σε αρκετά σημεία, είπε ο Πούτιν. Η Ρωσία θα πρέπει επίσης να ενισχύσει τα στρατεύματα που έχει αναπτύξει κατά μήκος των δυτικών συνόρων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απόφαση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε.

Ο βετεράνος ηγέτης του Κρεμλίνου απέρριψε δυτικές δηλώσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα μπορεί να προχωρήσουν πέραν της Ουκρανίας και να επιτεθούν σε ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζοντάς τις "ανοησίες". Είπε επίσης πως η Μόσχα δεν θα επαναλάβει το λάθος που έκανε η Σοβιετική Ένωση να επιτρέψει στη Δύση να τη "σύρει" σε μια κούρσα εξοπλισμών που θα ανάλωνε ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της.

"Ως εκ τούτου, η δουλειά μας είναι να αναπτύξουμε το αμυντικοβιομηχανικό σύμπλεγμα με τέτοιον τρόπο ώστε να αυξήσουμε τις επιστημονικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές δυνατότητες της χώρας", είπε.

Ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα είναι ανοικτή σε συζητήσεις για την πυρηνική στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπαινίχθηκε πως η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τέτοιες συνομιλίες και εστιάζει περισσότερο στο να διατυπώνει ψευδείς ισχυρισμούς για τους υποτιθέμενους σκοπούς της Μόσχας.

"Πρόσφατα υπήρξαν ολοένα και περισσότερες ατεκμηρίωτες κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, για παράδειγμα ότι δήθεν πρόκειται να αναπτύξουμε πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Τέτοια υπονοούμενα ... είναι μια συνωμοσία για να μας σύρουν σε διαπραγματεύσεις με τους όρους τους, που είναι ευνοϊκοί μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες", είπε.

"... Παραμονές των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, θέλουν απλώς να δείξουν στους πολίτες τους και σε όλους τους άλλους πως εξακολουθούν να κυβερνούν τον κόσμο", είπε ο Ρώσος πρόεδρος

