Μπελέρης: δεν άφησαν να απολογηθεί ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας

Το αλβανικό δικαστήριο δεν άφησε χθες τον Φρέντη Μπελέρη να απολογηθεί ενώ ορίστηκε και η ημερομηνία για την έκδοση απόφασης επί των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Το ειδικό δικαστήριο των Τιράνων, που εκδικάζει την υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας δεν επέτρεψε την Πέμπτη στον Φρέντη Μπελέρη να απολογηθεί κι ο λόγος ήταν – όπως ισχυρίστηκαν – ότι είχε περάσει η ώρα και τα δικαστήρια θα έκλειναν.

Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε η αγόρευση των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι κατέρριψαν μία προς μία όλες τις κατηγορίες που προσάπτουν οι αλβανικές αρχές, οι οποίες δεν παρουσίασαν καμία απόδειξη που να πιστοποιεί την διάπραξη του αδικήματος του χρηματισμού για την εξαγορά ψήφων ενώ ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο.

Η συνέχεια της δίκης ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου, οπότε ο Φρέντη Μπελέρης θα έχει την δυνατότητα να απολογηθεί για 5 λεπτά, όπως προβλέπεται, ενώ αμέσως μετά – όπως έχει γίνει γνωστό, θα ανακοινώσουν την απόφαση.

Αυτή η εξέλιξη κάνει παράγοντες της ομογένειας στην Βόρειο Ήπειρο να μιλούν για πρωτοφανή διαδικασία – εξπρές, που δείχνει την πρόθεση των αλβανικών αρχών να καταδικάσουν τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας σε μία δίκη – παρωδία.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας πρότεινε χωρίς στοιχεία την καταδίκη Μπελέρη σε δυόμισυ χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή.

