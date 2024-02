Οικονομία

Βενζίνη - Ρωσία: Απαγόρευση στις εξαγωγές

Πόσο θα διαρκέσει η απαγόρευση στις εξαγωγές και τι αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης

Σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, η απαγόρευση επιβάλλεται προκειμένου να αποτραπούν ελλείψεις, με φόντο τις εργασίες συντήρησης σε διυλιστήρια πετρελαίου

Την επιβολή 6μηνης απαγόρευσης στην εξαγωγή βενζίνης από την Παρασκευή, 1 Μαρτίου, ανακοίνωσε επισήμως η Ρωσία. Σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, η απαγόρευση επιβάλλεται προκειμένου να αποτραπούν ελλείψεις, με φόντο τις εργασίες συντήρησης σε διυλιστήρια πετρελαίου.

«Οι αποφάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση μιας σταθερής κατάστασης στην αγορά καυσίμων… Εισάγονται περιορισμοί στις εξαγωγές βενζίνης για έξι μήνες, από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Την Τρίτη, εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, είχε προαναγγείλει την εν λόγω ανακοίνωση, με φόντο σχετικά δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το πετρέλαιο, τα πετρελαιοειδή και το φυσικό αέριο είναι μακράν τα μεγαλύτερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ρωσίας – μια σημαντική πηγή εσόδων για την οικονομία του 1,9 τρισεκ. δολαρίων – και διασφαλίζουν στη Μόσχα κορυφαία θέση στην παγκόσμια ενεργειακή σκηνή. Το Κρεμλίνο συνεργάζεται με την Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, για να διατηρήσουν υψηλές τις τιμές στην ευρύτερη ομάδα του ΟΠΕΚ+ η οποία περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και βασικούς του συμμάχους.

Η Ρωσία έχει ήδη μειώσει εθελοντικά τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο τρίμηνο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΠΕΚ+ να στηρίξει τις τιμές.

Η Ρωσία το 2023 παρήγαγε 43,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και εξήγαγε περίπου 5,76 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή περίπου το 13% της παραγωγής της. Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικής βενζίνης είναι κυρίως αφρικανικές χώρες, όπως η Νιγηρία, η Λιβύη, η Τυνησία και επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ρωσία είχε μειώσει τον περασμένο μήνα τις εξαγωγές βενζίνης σε χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών για να αντισταθμίσει τις έκτακτες επισκευές στα διυλιστήρια εν μέσω πυρκαγιών και επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

