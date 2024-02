Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Ρωσία: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ανεύθυνη ρητορική από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν είναι αυτός τρόπος να μιλά ο ηγέτης μιας πυρηνικής δύναμης», είπε ο Μίλερ.

-







Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάποια ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα διαθέτει όπλα για να πλήξει στόχους στη Δύση.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ανεύθυνη ρητορική από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν είναι αυτός τρόπος να μιλά ο ηγέτης μιας πυρηνικής δύναμης», είπε ο Μίλερ.

Νωρίτερα ο Πούτιν προειδοποίησε τις χώρες της Δύσης ότι ρισκάρουν να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο εάν στείλουν στρατιώτες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Δούκας: Συγγνώμη για το σβήσιμο των ονομάτων, θα εισηγηθώ την ανέγερση μνημείου

Τέμπη: Στους 34 οι κατηγορούμενοι - Προθεσμία σε 2 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Μητσοτάκης: Μειωμένες τιμές σε 1500 προϊόντα τον Μάρτιο