Ρεάλ - Παναθηναϊκός: Νίκη και το πρώτο διπλό στη Μαδρίτη μετά από 11 χρόνια (εικόνες)

Μεγάλη νίκη-τετράδας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος "υπέταξε" τη Ρεάλ και πανηγύρισε στη Μαδρίτη για πρώτη φορά μετά το 2013.

Για πρώτη φορά μετά το 2013 ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε νικητής από τη Μαδρίτη, ρίχνοντας στο καναβάτσο την πρωτοπόρο της EuroLeague Ρεάλ Μαδρίτης (86-97) και αναγκάζοντάς την στην πρώτη της φετινή εντός έδρας ήττα στη διοργάνωση, αφού μέχρι στιγμής είχε 13/13.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε ένα διπλό που κανείς δεν περίμενε, σε ένα ματς που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως "όχι must win". Ίσως αυτό να ήταν που αφαίρεσε το άγχος από τους παίκτες του και έφερε από το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε στο ματς με ένα 4-0, όμως η Ρεάλ απάντησε με ένα δικό της σερί 8 πόντων (8-4, 3'40"). Η βασίλισσα έκλεισε τελικά το δεκάλεπτο στο +6 (24-18, 10'), με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ, την ώρα που ο Φακούντο Καμπάσο είχε μοιράσε 4 ασίστ. Οι πράσινοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα 6 λάθη των Μαδριλένων σε αυτό το διάστημα, στο οποίο "έπεσαν" και δύο τεχνικές ποινές. Μία στον Εργκίν Αταμάν στο 8' και μία στον Γιαμπουσέλε στο 8'38".

Η δεύτερη περίοδος άνηκε ολοκληρωτικά στο τριφύλλι και ήταν ονερική. Η παρουσία του Κώστα Σλούκα ξεκλείδωσε την επίθεση, ενώ εκείνη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ "έδεσε" την άμυνα, με τους πράσινους να τρέχουν επιμέρους 27-12 και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με ένα προβάδισμα 9 πόντων (36-45, 20'). Φυσικά κομβικός ήταν και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κάρφωνε τη μία μπάλα μετά την άλλη για να ανέβει στους 13 πόντους. Είναι ενδεικτικό ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανάγκασε τη Ρεάλ σε 13 λάθη στο πρώτο μέρος και πήρε 15 πόντους από αυτά, σύμφωνα με το sports24.gr.

Η ομάδα του Τσους Ματέο επέστρεψε φορτσάτη από τα αποδυτήρια και τρέχοντας ένα επιμέρους 14-5 μέχρι το 24' προσπέρασε στο σκορ (52-50). Ωστόσο, η Ρεάλ υπολόγιζε χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε 10 πόντους και ο Γάλλος σέντερ άλλους 7 για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να κρατήσει το πάνω χέρι (61-67, 30').



ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ , Μόγκουλκοτς , Μπισάνγκ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 36-45, 61-67, 86-97

