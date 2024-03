Life

“Ενώπιος ενωπίω” – Γιώργος Λιάγκας: Η πολιτική, οι κόντρες και το “δύσκολο” διαζύγιο

Σε αποκαλύψεις σχετικά με την δουλειά του, την κοινωνική και προσωπική του ζωή, προχώρησε ο δημοφιλής παρουσιαστής.

Την εμπειρία ότι η επαγγελματική του πορεία δεν του έχει χαρίσει πολλές φιλίες “από το χώρο”, μοιράστηκε την Πέμπτη το βράδυ ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου και της εκπομπής του «Ενώπιος ενωπίω».

Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλώντας για τον αν έχει φιλίες μέσα από τη δουλειά, είπε: «Δεν έχω κρατήσει φίλιες που να πω ότι… Να σου πω, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Δεν έχω άλλους φίλους που να πω, ότι είναι φίλοι μου από τη δουλειά. Δεν έχω».

Όσον αφορά τις κόντρες που έχει κατά καιρούς: «Όσο κι αν δεν το πιστεύεις, δεν έχω», είπε αρχικά, και συνέχισε λέγοντας ότι «σε ό,τι με αφορά δεν έχω κόντρα με κανέναν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα του πω καλημέρα, δε θα του πω καλησπέρα, δεν θα τον χαιρετήσω. Πραγματικά δεν έχω άνθρωπο από τη δουλειά που θα αισθάνομαι άσχημα αν τον συναντήσω. Δεν κρατάω κακία».

Για την κόντρα του με τον Νίκο Παππά, είπε: «Του ‘κανα κριτική εγώ, απάντησε εκείνος, του ξανάκανα εγώ ξαναπάντησε εκείνος… Στο πλαίσιο της δουλειάς της δικής μου, και στο πλαίσιο της δουλειάς της δικής του, γιατί απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι θα πολιτευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Οπότε ως πολιτικός, θεώρησε ότι αυτό πιθανόν τον ευνοεί. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Αν τον δω, δεν θα του πω να ρίξουμε σουτάκια γιατί θα με κερδίσει, αλλά να του μιλήσω μπορώ».

«Δεν μου ταιριάζει η πολιτική»

Για την εποχή που είχε βάλει υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Δεν βγήκα βουλευτής για 400 ψήφους. Εγώ είχα πάρει 22500 και πήρε ο τελευταίος του ΠΑΣΟΚ 22900. Ήταν ο Σαχινίδης, που έγινε και υπουργός Οικονομικών μετά», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε ότι: «Επειδή ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ, δεν το αποκλείω. Αυτή την στιγμή αν με ρώταγες, θα έλεγα ούτε καν στα όνειρα μου… Νομίζω ότι δεν μου ταιριάζει πλέον η πολιτική. Δεν μπορώ να υποταχθώ στις υποταγές ενός ανθρώπου που θα μου έλεγε “κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό”. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν καλός βουλευτής», κατέληξε ο παρουσιαστής.

Οι αποχωρήσεις Νομικού και Κορινθίου από εκπομπές του

Για τις δύο αποχωρήσεις, αυτή της Δούκισσας Νομικού και της Μαρίας Κορινθίου, μίλησε ανοιχτά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Θεωρώ ότι είμαι ο πιο δημοκράτης που μπορεί να υπάρξει. Δεν έχω πει ποτέ σε κάποιον τι να πει, δεν έχω βάλει όρια ποτέ σε κάποιον υπάρχει απόλυτη δημοκρατία. Από την άλλη όμως στην απόλυτη δημοκρατία θα ακουστούν όλες οι απόψεις και θα επικρατήσει η πιο γνωστή, όχι αυτού που είναι από πάνω, μιλάω για τον “αέρα”». δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής.

Για τις αποχωρήσεις Νομικού και Κορινθίου: «Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η Δούκισσα ήρθε σε μια εκπομπή διαφορετική από αυτή που μπορεί να οραματιζόταν. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, ταλαντούχα, ωραία, πολύ πετυχημένη στη ζωή της και δική μου πρόταση στον σταθμό να έρθει. Δεν ταίριαξε σε αυτό το είδος εκπομπής. Αισθανόμουν ότι δεν θα κολλήσει και ορθώς αποφάσισε να φύγει. Την εκτιμώ αφάνταστα».

Για την αποχώρηση της Μαρίας Κορινθίου απάντησε: «Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Εγώ με τη Μαρία δεν είχα κανένα κοινό κομμάτι. Δεν ήρθε ως συμπαρουσιάστρια, δεν ήρθε ως πάνελ, δεν ήταν υφιστάμενη δική μου. Ήρθε ως επιλογή του εμπορικού του ΑΝΤ1 για να κάνει μόνο τα εμπορικά. Εγώ δεν γνωρίζω καν τα εμπορικά, δεν λέω σε κανέναν πώς θα τα πει, από εκεί και πέρα κάτι έγινε το οποίο δεν έχω καν αντιληφθεί και γι αυτό η Μαρία ποτέ δεν έχει πει κάτι για εμένα. Μπορεί να έγινε κάτι με άλλους ανθρώπους, που δεν το γνωρίζω, μπορεί να αισθάνθηκε άσχημα η Μαρία.

Δεν αποχώρησε η Μαρία. Έκανε κάποιες δηλώσεις που ενόχλησαν τον ΑΝΤ1 και ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία. Κάτι για το οποίο δεν ρωτήθηκα καν, γιατί δεν ήταν δικός μου συνεργάτης. Πουλάει. Έχω πληρώσει σφάλματά μου, αλλά έχω πληρώσει και πράγματα που δεν ήταν δικά μου και δεν είχα καμία γνώση».

Ο γάμος με τη Φαίη Σκορδά και το δύσκολο διαζύγιο

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό του από τη Φαίη Σκορδά, δηλώνοντας ότι ήταν μία δύσκολη περίοδος.

Για τη Φαίη Σκορδά, ο ίδιος είπε: "Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός που γνώρισα τη Φαίη, εκείνη με ενέπνευσε να γίνω πατέρας, μπορεί να μη γινόμουν πατέρας ποτέ. Είχα φτάσει στα 40, με ενέπνευσε να κάνουμε μαζί παιδιά, οικογένεια. Παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό. Άρα είμαι τυχερός αφενός γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο που ενέπνευσε να γίνω πατέρας, αφετέρου είναι μία εξαιρετικά καλή μάνα. Αυτό είναι το σημαντικό στη σχέση μου με τη Φαίη. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Από την άλλη, εγώ είμαι ένας έντονος άνθρωπος και η Φαίη μία έντονη προσωπικότητα. Άρα μοιραία οι σχέσεις αυτών των ανθρώπων είναι συγκρουσιακές. Δεν σφαχτήκαμε ποτέ". Νέος γάμος; Θα παντρευόταν ξανά; Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε την απάντησή του λέγοντας: "Μετά τον χωρισμό μου προφανώς είχα σχέσεις, δεν έχω μονιάσει. Έχω υπάρξει ενεργός, είχα κάποιες σχέσεις στη ζωή μου. Δεν υπήρξε κάποια σχέση που να με έκανε να πιστέψω και να παντρευτώ δεύτερη φορά. Το κομμάτι "παιδιά"... αφήνω ένα μικρό ενδεχόμενο, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Το κομμάτι "γάμος" δεν το αποκλείω αλλά, αν είναι να μην κάνεις παιδιά, για ποιον λόγο να παντρευτείς; Δεν ξέρω [...] Το κομμάτι της ελευθερίας είναι ανεκτίμητο". Η σχέση του με τη μητέρα του Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη σχέση του με τη μητέρα του: "Η σχέση μου με τη μητέρα μου είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πει ποτέ, δεν υπάρχουν σχέσεις, είναι κάτι το οποίο του έχω μέσα μου, σε ένα κουτάκι, δεν έχω βγει ποτέ να το πω δημόσια, όχι επειδή ντρέπομαι αλλά γιατί δεν θέλω να πουν "Α, επειδή εκείνος πέρασε έτσι πιθανόν γι' αυτό να φέρεται έτσι". Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω ως άλλοθι κάποιων απόψεων και συμπεριφορών μου. Υπάρχει εκεί, δεν υπάρχουν σχέσεις, από εκεί και πέρα, όλα καλά. Ο πατέρας μου ήταν τα πάντα για μένα, ήταν καλός άνθρωπος, μεγάλωσα δίπλα του και με μητρικό πρότυπο τη γιαγιά μου την Ουρανία. Είμαι πολύ τυχερός, μου έδωσε αξίες και βλέπω ότι αυτές οι αξίες περνούν στα παιδιά μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Βλέπω τους αξιακούς κώδικες των παιδιών μου και βλέπω ότι είναι πιο καλοί από αυτούς που έχω εγώ. Γίνονται καλύτεροι άνθρωποι και αυτό οφείλετε και στη μαμά τους".

