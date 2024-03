Κοινωνία

Νίκαια: Πεθερός σκότωσε γαμπρό και αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τραγωδία στη Νίκαια με πεθερό που πυροβόλησε και σκότωσε τον γαμπρό του και αυτοκτόνησε.

-

Νέα τραγωδία με πεθερό να σκοτώνει τον γαμπρό του σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Νίκαια. Τον πυροβόλησε και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Στην ΕΛΑΣ έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο της τραγωδίας.

Το έγκλημα έγινε μέσα στο γκαράζ οικίας επί της οδού Κυζίκου.

Ο πεθερός ήταν 64 ετών και ο γαμπρός του 44 και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πεθερός δεν έμενα στην Αθήνα αλλά είχε έρθει από άλλη περιοχή.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και εκεί έχει καταφθάσει ισχυρή αστυνομική δύναμη και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και εκείνη πήγε κι έμενε με την κόρη και τον γαμπρό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 64χρονος θεωρούσε ότι την κρύβουν και ότι έφταιγε το ζευγάρι για τον χωρισμό του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - F-16 στην Τουρκία: Το “όχι” της Γερουσίας στο ψήφισμα του Ραντ Πολ

Εορτολόγιο - 1 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή