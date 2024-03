Κόσμος

Βραζιλία - Γυναικοκτονία: Την πάτησε με το αυτοκίνητο και της ξερίζωσε την καρδιά (βίντεο)

Τι φέρεται να προκάλεσε τον δράστη να δολοφονήσει την σύζυγό του. Τι είπε στους αστυνομικούς να του κάνουν όταν τον συνέλαβαν.

Φρίκη προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε μια 53χρονη γυναίκα στη Βραζιλία από τον 49χρονο συζυγό της ο οποίος αφού την πάτησε με το αυτοκίνητό του, στη συνέχεια της ξερίζωσε την καρδιά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τέσσερις ώρες πριν την άγρια δολοφονία, το θύμα, η Μιλένα Ντάντας Μπερέτα Νιστάρντα, είχε καταγγείλει τον δράστη, τον Μαρσέλο Νιστάρντα Αντονιάσι, για βιασμό.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη με το μαχαίρι στα χέρια στην πόλη Τούα, βορειοδυτικά του Σάο Πάολο. Κατά πληροφορίες ο δράστης ομολόγησε αμέσως την πράξη του και ζήτησε να τον σκοτώσουν. Όταν, όμως, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις για το έγκλημα.

Η καταγγελία που φέρεται να προκάλεσε το δολοφονικό αμόκ του δράστη έγινε στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας με το φονικό να διαπράττεται περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η 53χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της την κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι της και να την υποχρέωνε να κάνει σεξ μαζί του παρά την δική της άρνηση.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από 29 χρόνια έχοντας αποκτήσει έναν γιο, με τον δράστη να έχει μια κόρη από άλλη σχέση.

Η κακοποίηση της άτυχης 53χρονης φέρεται να έγινε εντονότερη όταν τα δύο παιδιά έφυγαν από το σπίτι πριν από μερικούς μήνες.

