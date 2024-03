Life

Ο David Morales έρχεται στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο παγκοσμίου φήμης DJ δηλώνει έτοιμος να προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά στο ελληνικό κοινό.

O διάσημος Αμερικανός DJ, με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, David Morales, έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική εμφάνιση το Σάββατο 9 Μαρτίου, στο «BOTOXE Athens».

Ο βραβευμένος με Grammy remixer, παραγωγός δίσκων, τραγουδοποιός και επιχειρηματίας, υπόσχεται να χαρίσει μια συναρπαστική βραδιά και μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στο αθηναϊκό κοινό.

Ο David Morales έκανε το ντεμπούτο του στη μουσική σκηνή τη δεκαετία του ’80. Αυτόφωτος, με ζέση και «δίψα» για το καινούριο-το καινοτόμο-το πρωτοπόρο, δημιούργησε την παγκοσμίου βεληνεκούς καριέρα του στα decks των νυχτερινών μαγαζιών της Νέας Υόρκης. Έχει κάνει παραγωγή και remix σε περισσότερους από 500 δίσκους για ένα ρόστερ πολύ-πλατινένιων καλλιτεχνών, όπως Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Janet Jackson, Aretha Franklin, Madonna, Spice Girls, Eric Clapton, Seal, Pet Shop Boys, Donna Summer, Selena, Jamiroquai και Whitney Houston.

Ο Morales ήταν υποψήφιος για το πρώτο του βραβείο Grammy το 1996 ως παραγωγός στο άλμπουμ της Mariah Carey "Daydream" για το τραγούδι "Fantasy". Την επόμενη χρονιά προτάθηκε ξανά και κέρδισε το βραβείο Grammy το 1998 για το "Remixer of the Year".

Όπως ο ίδιος δήλωσε, είναι ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Αθήνα και αποδέχθηκε την πρόσκληση, καθώς είναι μια πρόκληση για εκείνον να παίξει μέσα σε ένα περιβάλλον με υπερσύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού, που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο DJ AKYLLA, πριν αναλάβει τα “ηνία” στα decks ο θρυλικός David Morales.





