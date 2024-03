Πολιτική

Σκρέκας - Αυτοψία σε σούπερ-μάρκετ: Οι ρυθμίσεις είναι μόνιμες (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σούπερ-μάρκετ την πρώτη μέρα των μέτρων κατά της ακρίβειας.

«Οι μειώσεις των τιμών είναι μόνιμου χαρακτήρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ», ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, κατά την επίσκεψή του σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος πώς εφαρμόζονται τα μέτρα κατά της ακρίβειας και πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων.

«Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση. Είναι μέτρα δραστικά, διαρθρωτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν να διορθώσουν δομικές στρεβλώσεις στην αγορά, οι οποίες έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. Ήδη, παρακολουθήσαμε και διαπιστώσαμε ότι στο βρεφικό γάλα οι τιμές στο ράφι έχουν μειωθεί κατά 15% τουλάχιστον. Θα προχωρήσουμε και θα διαπιστώσουμε εάν έχουν μειωθεί οι τιμές και στα υπόλοιπα προϊόντα», σημείωσε ο κ. Σκρέκας.

Επίσης, ανέφερε: «Οι κατηγορίες όπου περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές είναι βασικές για το νοικοκυριό, αφορούν απορρυπαντικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες, προϊόντα έμμηνου ρύσεως».

