Ερμού: Γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη

"Συναγερμός" στην Αστυνομία, τρόμος και πανικός στο κέντρο της Αθηνας. Ανθρωποκυνηγητό για τον δραστη.

Συναγερμός επικρατεί στην Ελληνική Αστυνομία καθώς μία γυναίκα βρέθηκε βαριά μαχαιρωμένη στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού με Φωκίωνος.

Η γυναίκα φέρει βαθύ τραύμα. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ όπου και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Επί τόπου έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, με το θύμα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Διερευνάται αν ο δράστης γνώριζε τη γυναίκα ή είχε σκοπό τη ληστεία.

