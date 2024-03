Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μεϊμαράκη ενόψει Ευρωεκλογών (βίντεο)

Τι ακριβώς ανέφερε ο επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος, σε σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος την Παρασκευή με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει των ευρωεκλογών και του Συνεδρίου του ΕΛΚ. Συζητήσαμε τα τρέχοντα ευρωπαϊκά θέματα και επιβεβαιώσαμε την ενεργό συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ και στην πρώτη γραμμή της μάχης των ευρωεκλογών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία δεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, και έκανε απλά γνωστό ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ενόψει των ευρωεκλογών: «Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ενόψει των ευρωεκλογών, με τον Αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμαράκη», υπογραμμίζει το σχετικό δελτίο Τύπου.

