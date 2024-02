Πολιτική

Ευρωεκλογές - Κασσελάκης: Ανοιχτό κάλεσμα για υποψήφιους με τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ανάρτηση του στα social media, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να θέσουν υποψηφιότητα.

-

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις ευρωεκλογές να υποβάλλουν αίτηση.

Η ανάρτηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Σε 4 μήνες έχουμε ευρωεκλογές. Για τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια μικρή επανάσταση.

Επειδή τους υποψήφιους ευρωβουλευτές θα τους αποφασίσει η κοινωνία και όχι τα κλειστά κομματικά γραφεία.

Αν θέλεις να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου τώρα, στο https://www.isyriza.gr/submit_your_euroelection...

Κι ύστερα, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τους υποψήφιούς μας για την Ευρωβουλή.

Γίνε κομμάτι της μεγάλης μάχης της ευρωπαϊκής Προόδου απέναντι στην ευρωπαϊκή συντήρηση.

Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει κοινωνικό κράτος και φορολόγηση των πλουσίων, κόντρα στη Δεξιά των ελίτ.

Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει το τέλος της δογματικής λιτότητας κόντρα στη Δεξιά της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει Δημοκρατία και κράτος Δικαίου κόντρα στη Δεξιά των παράνομων παρακολουθήσεων.

Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει εργασιακά δικαιώματα κόντρα στη Δεξιά της εργασιακής ζούγκλας.

Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα και αλληλεγγύη κόντρα στη Δεξιά του φόβου και της μισαλλοδοξίας.

Για πρώτη φορά σε ελληνικό κόμμα, μπορείς να πάρεις το αύριο στα χέρια σου.

Χωρίς κονέ, αδιαμεσολάβητα, μπαίνεις στην πρώτη γραμμή.

Είναι μία τομή για την ελληνική Δημοκρατία. Και είμαι περήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το πρώτο κόμμα που υιοθετεί μια τέτοια διαδικασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει τις ευρωεκλογές 2024 από στοίχημα των κομμάτων σε στοίχημα της κοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)