Επίθεση με μαχαίρι - Ερμού: Στο χειρουργείο με τραύμα στον πνεύμονα η κοπέλα

Η τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό με αιμορραγία

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Άγνωστη στο δράστη και περαστική είναι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε στην Ερμού το μεσημέρι από αλλοδαπό.

Η κοπέλα μπαίνει στο χειρουργείο. Έχει σπασμένο πλευρό, ρήξη διαφράγματος και τραύμα στον πνεύμονα. Δεν φαίνεται πάντως να κινδυνεύει η ζωή της, και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Η τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό με αιμορραγία που προκλήθηκε από δυο πολύ βαθιά μεγάλα τραύματα στην αριστερή ωμοπλάτη στο ύψος της καρδιάς. Τα τραύματα φαίνεται να έχουν γίνει από μεγάλο μαχαίρι.

Ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομία, ωστόσο το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

