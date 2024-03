Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, βεντούζες και η διατροφική αξία του μουσακά

Πλούσια, ποικίλλη και άκρως ενδιαφέρουσα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ σαββατο 2 ΜΑΡΤΙΟΥ στις 14:00

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Πότε χρειάζεται επέμβαση; Η προσφορά της Μονάδας Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Μύθοι και αλήθειες για τη διατροφική αξία του μουσακά.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και στη χώρα μας. Δωρεάν διεπιστημονική βοήθεια σε φιλόξενους χώρους.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ στις 14:00

Πτώση ακοής σε μωρά και παιδιά. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα και κάθε πότε πρέπει να γίνεται ακοολογικό τσεκάπ;

Μοριακά τεστ για πρώιμη διάγνωση καρκίνου.

Ειδικές βεντούζες κατά του πόνου.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς μπορούν να συμβιώσουν δύο ή περισσότερα ζωάκια στο σπίτι μας;

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

