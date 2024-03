Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Απέκρυψαν εισόδημα μαμούθ!

Δείτε τι αποκάλυψε ο έλεγχος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Τεράστια φοροδιαφυγή, ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια ελέγχου φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 2 άτομα από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 2 άτομα και εντοπίστηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, συνολικού ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, προέβησαν σε έλεγχο των φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, για τα φορολογικά έτη 2019-2022, σε δύο άτομα, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και όπως προέκυψε:

για τον πρώτο διαπιστώθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη προερχόμενη από αδικαιολόγητη πηγή, την οποία ο έλεγχος θεωρεί μη δηλωθέν εισόδημα, συνολικού ύψους 774.890,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων,

ενώ για το δεύτερο, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη προερχόμενη από αδικαιολόγητη πηγή, την οποία ο έλεγχος θεωρεί μη δηλωθέν εισόδημα, συνολικού ύψους 275.942 ευρώ για τα φορολογικά έτη 2019-2022.

Ενημερώθηκε η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για την βεβαίωση σχετικών παραβάσεων και σε συντρέχουσα περίπτωση την απευθείας υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

