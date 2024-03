Υγεία - Περιβάλλον

Επίθεση με μαχαίρι - Ερμού: Στην ΜΕΘ η 22χρονη (βίντεο)

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με αιμορραγία, από τα δυο βαθιά τραύματα που της προκλήθηκαν από την επίθεση. Για κατάσκοπο την πέρασε ο δράστης.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία δέχθηκε μαχαιρία το μεσημέρι στην οδό Ερμού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμού με αιμορραγία, από τα δυο βαθιά τραύματα που της προκλήθηκαν.

Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό της. Η 22χρονη υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, εξετάστηκε σε αξονικό τομογράφο και διαπιστώθηκε ότι έχει σπασμένο πλευρό, ρήξη διαφράγματος και τραύμα στον πνεύμονα. Εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο ρο οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η 22χρονη νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη εντατική, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την υγεία της.

Η 22χρονη, δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα, στην διασταύρωση της Ερμού με την οδο Φωκίωνος. Ο δράστης ο οποίος φέρεται να έχει ψυχιατρικά προβλήματα και φώναζε πως η κοπέλα είναι πράκτορας των Γερμανων συνελήφθη.





