Μητσοτάκης στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Τέλειωσε η βία στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο (βίντεο)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στην Εθνική Συνδιάσκεψη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Τι είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την επιστολική ψήφο και τις ευρωεκλογές.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα τον οποίο δώσαμε πλάι πλάι στις μεγάλες εκλογικές επιτυχίες της περασμένης χρονιάς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Εθνική Συνδιάσκεψη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι την επόμενη Παρασκευή στη Βουλή ψηφίζεται επιτέλους το ελεύθερο πανεπιστήμιο που η ΔΑΠ πρώτη σχεδίασε από το 1987.

«Σε λίγο θα γιορτάσουμε μισό αιώνα δημοκρατίας και μαζί τα 50 χρόνια της ΝΔ», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Έχουμε όλοι μας κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη διαδρομή προσφοράς. Αυτή η διαδρομή που έδειξε ποιο είναι το κόμμα του υπεύθυνου πατριωτισμού, του πραγματικού εκσυγχρονισμού και ποια η φοιτητική παράταξη που έμεινε ανυπότακτη με ψηλά τη σημαία των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία. Είναι πρωτίστως η ΔΑΠ που βλέπει σήμερα να δικαιώνονται οι αγώνες της», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι έξι χρόνια μετά την προηγούμενη εθνική συνδιάσκεψη της ΔΑΠ όσα συνέβαιναν τότε μοιάζουν με μακρινό εφιάλτη. Είπε ότι η Ελλάδα του 2024 έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μονοψήφια ανεργία, η μεσαία τάξη απαλλάχθηκε από φορολογικές επιβαρύνσεις, ο κατώτατος μισθός αναβαθμίστηκε τρεις φορές και θα ξεπεράσει με τέταρτη τα 800 ευρώ. «Είχα πει στόχο τα 1.500 το μέσο μισθό και κατώτατο τα 950. Είμαι περισσότερο από σίγουρος ότι θα τον πετύχουμε», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ψηφιακό κράτος, στην τεχνητή νοημοσύνη και έκανε λόγο για τη νέα Ελλάδα της ψηφιακής εποχής την οποία η κυβέρνηση βήμα βήμα οικοδομεί.

«Δεν είναι τυχαίο ότι από όλες τις χώρες του κόσμου ο Economist ανακήρυξε την Ελλάδα χώρα της χρονιάς το 2023 και η ανάδειξη της πατρίδας μας ως κράτους πλήρους δημοκρατίας σε πείσμα όσων επιμένουν να φωτογραφίζουν την Ελλάδα με μελανά χρώματα», συμπλήρωσε και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην καθιέρωση της ισότητας στον πολιτικό γάμο. «Πρόκειται για ιστορική αλλαγή σελίδας που έχει θέσει την πατρίδα μας στην τροχιά του 21ου αιώνα, κάτι που επιβεβαιώνει η εμπιστοσύνη των πολιτών. Από το καλοκαίρι του 2019 για ένα έχουν πειστεί. Αυτή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τις δυσκολίες και ευκαιρίες», υπογράμμισε.

«Έχουμε θέσει ένα κεντρικό στόχο. Η χώρα μας να συγκλίνει σε όλα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια μίλησε για την παιδεία και για το πρόβλημα της στέγης σημειώνοντας ότι και στα δύο αυτά μέτωπα γίνονται μεγάλες προσπάθειες με σημαντικά αποτελέσματα. Είπε ότι ποτέ άλλοτε η εκπαίδευση δεν ενισχύθηκε τόσο πολύ και πως η χρηματοδότηση των ΑΕΙ είναι διπλάσια από το 2018 ενώ αναφέρθηκε σε άλλες αλλαγές όπως οι διορισμοί και ο διπλασιασμός των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο είπε ότι ανοίγει τις σχολές μας σε ξένους φοιτητές και υπενθύμισε ότι το 70% των άρθρων του αφορούν την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

«Προβλέπει και τη μεγάλη μεταρρύθμιση, τη λειτουργία επιτέλους και στον τόπο μας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα έρχεται αυτή η κυβέρνηση και κάνει πράξη αυτή τη μεταρρύθμιση. Παραρτήματα διεθνών πανεπιστημίων θα επιτρέπουν στα Ελληνόπουλα να μη φεύγουν στο εξής εκτός συνόρων για σπουδές ανακουφίζοντας από τα πολλά έξοδα τις οικογένειές τους. Το ενδιαφέρον ήδη είναι πολύ έντονο αλλά εκδηλώνεται γνωρίζοντας τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη δημιουργία πανεπιστημίων στο μοντέλο κάποιων ορόφων. Δεν είναι αυτό που θα επιτρέψουμε», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για καλά μελετημένη πρωτοβουλία που άργησε να έρθει στην πατρίδα μας. «Ίσως η πιο εμβληματική παθογένεια ήταν αυτό το ιδιότυπο μονοπώλιο της ανώτατης εκπαίδευσης από το κράτος. Ερχόμαστε και το σπάμε και δίνουμε την ελευθερία της επιλογής σε κάθε νέο και νέα να μπορεί να σπουδάσει στην πατρίδα μας αντί να φύγει στο εξωτερικό», ανέφερε.

«Ο κ. Κασσελάκης λέει όχι αλλά ο ίδιος σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Εξηγήστε μου αυτή την αντίφαση. Αν το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο θέλει να έρθει να ιδρύσει παράρτημα στην Ελλάδα τι θα πει; Για τον κ. Ανδρουλάκη δεν μπορώ να πω πολλά. Θα πω ότι μου κάνει εντύπωση πως κατάφερε και πήρε πίσω την αρχική του θέση όταν πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ και της αναγκαιότητας και της συνταγματικότητας της ρύθμισης. Αυτά είναι προβλήματα εκείνων που ασχολούνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κόκκινο ή πράσινο χρώμα», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα μέλη της ΔΑΠ για τον αγώνα που έδωσαν για να κρατήσουν ανοικτές τις σχολές. «Τέλειωσε η βία στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ανήκει σε μια άλλη εποχή. Φύγαμε μπροστά πια», υπογράμμισε. «Αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία έσπασε το άβατο των πανεπιστημίων και κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο. Όποτε χρειάζεται η αστυνομία να παρεμβαίνει θα το κάνει σε συνεννόηση με τις πρυτανικές αρχές. Και αν αυτό ενοχλεί κάποιους, είναι δικό τους πρόβλημα», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν πρόκειται οι φοιτητές να είναι όμηροι μικρών μειοψηφιών και στη συνέχεια μίλησε για την έλλειψη στέγης και τα υψηλά ενοίκια. Ανέφερε ότι αποτελεί πρόκληση που απαιτεί πολλές δράσεις και μίλησε για την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

«Το ζητούμενο είναι συνολικά η νεανική στέγη. Το πρόγραμμα "Σπίτι μου" ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Το κλειδί αυτής της εξίσωσης είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε περισσότερα σπίτια προς ενοικίαση», συνέχισε και μίλησε για τις σχετικές δράσεις της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν θα μιλήσω πολύ σήμερα για την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς διολισθαίνει σε όλο και μεγαλύτερες χυδαιότητες. Πρώτον υποστηρίζοντας ένα ψήφισμα ντροπής που διασύρει τη χώρα, φτάνοντας στο σημείο κάποιοι να ζητούν να διακοπεί η χρηματοδότηση της χώρας. Και πότε μετατρέποντας σε κομματικό εργαλείο ακόμα και το πένθος, το συλλογικό πένθος το οποίο δεν έχει χρώμα για την τραγωδία των Τεμπών. Είναι ντροπή και κατάντια ορισμένοι υποκριτές της πολιτικής να επιθυμούν να μονοπωλούν αυτή τη συλλογική θλίψη. Όλοι πονάμε το ίδιο για την τραγωδία των Τεμπών και πρώτα οι νέες και οι νέοι μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως αυτά δείχνουν τι μπορεί να συμβεί στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές και έκανε λόγο για εκστρατεία λάσπης. «Ας μην ξεχνάμε ότι οι ευρωεκλογές είναι η πρώτη μάχη μετά τις εθνικές εκλογές. Για τα άλλα κόμματα τα αποτελέσματα μπορεί να σημαίνουν ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση. Για την πατρίδα οι εκλογές θα έχουν πολύ πιο σημαντικό αποτύπωμα. Από τη μία πλευρά η αναμέτρηση θα δείξει αν η Ελλάδα θα μείνει σταθερή σε ένα ασταθές περιβάλλον. Από την άλλη η μάχη αυτή θα κρίνει πόσο δυνατή θα είναι η εθνική φωνή στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η παράταξη που έβαλε και όταν χρειάστηκε κράτησε τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να ενισχυθεί το κόμμα που καθιέρωσε τα εθνικά σύνορα ως ευρωπαϊκά. Να στηριχθεί η πολιτική δύναμη που έφερε πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η μόνη παράταξη που έχει θέσεις για τις προκλήσεις της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία. Η εκπροσώπησή μας στην Ευρωβουλή γίνεται κρίσιμη. Γι' αυτό και πρώτοι εσείς πρέπει να ψηφίσετε και να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αν το επιθυμείτε να ψηφίσετε με επιστολική ψήφο», τόνισε.

«Να εξηγήσουμε ότι οι Βρυξέλλες είναι πολύ πιο κοντά στην Αθήνα απ' ό,τι δείχνει ο χάρτης. Οι κάλπες αυτές δεν προσφέρονται για μηνύματα αδιαφορίας και ανέξοδης διαμαρτυρίας. Οι επιλογές μας για την Ευρώπη θα έχουν μετάφραση ελληνική. Από σήμερα μπαίνουμε άπαντες σε προεκλογική επιφυλακή με τη νεολαία μας όπως πάντα στην πρώτη γραμμή», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το κοντέρ μηδενίζει ξανά και οι κάλπες θα είναι άδειες και θα πρέπει να γεμίσουν πάλι με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια.

«Σας καλώ και πάλι. Το μέλλον είστε εσείς. Στο δικαίωμα το οποίο έχετε να διεκδικήσετε και να ζήσετε μια ζωή καλύτερη από των γονιών σας. Κλείστε τα αυτιά σας στην ισοπέδωση. Βοηθήστε μας να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Είμαστε 50 ετών παράταξη αλλά είμαστε πολύ πιο νέοι από κάποιους που υποτίθεται έχουν κάνει τη νεανικότητά τους παράσημο. Μας περιμένουν νέα στοιχήματα με πρώτο αυτό των ευρωεκλογών. Είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα το κερδίσουμε και πάλι μαζί», πρόσθεσε κλείνοντας την ομιλία του.

