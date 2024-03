“5Χ5 Σπέσιαλ” στον ΑΝΤ1 με τον Θάνο Κιούση (εικόνες)

Life

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους,

Ο Θάνος Κιούσης και αυτό το Σάββατο 2 Μαρτίου στις 21:00 φοράει τα «βραδινά» του και μας υποδέχεται με σπέσιαλ διάθεση σε ένα ακόμα νυχτερινό, εκθαμβωτικό και άκρως διασκεδαστικό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ, που υπόσχεται να κάνει και αυτό το Σαββατόβραδό μας πιο παιχνιδιάρικο με σπέσιαλ νέους γύρους!

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:00

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα μοναδικό βραδινό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ που ξεχειλίζει από έρωτα αλλά και … διαφωνίες ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο ομάδων.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας στη ζωή βιώνουν έναν μεγάλο έρωτα, αλλά με το που ξεκινάει το παιχνίδι γίνονται «αντίπαλοι» και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την ομάδα τους, αλλά και για καλό σκοπό. Το επεισόδιο ξεκινάει με έναν χορό από το ερωτευμένο ζευγάρι και με το σύνθημα του Θάνου οι ομάδες παίρνουν θέση και οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή!

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέρεστες απαντήσεις στην ερώτηση: «Πείτε μας πώς θα περιγράφατε την ερωτική σας ζωή, χρησιμοποιώντας μια έκφραση από δελτίο καιρού;»

Οι παίκτες απαντούν στις απρόβλεπτες ερωτήσεις του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση!

«5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση: Σάββατο 2 Μαρτίου και κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτρια : ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

