Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην έβδομη θέση η Γκούσιν

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε στο 1,88 που πέρασε με την πρώτη και δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση.

Στην έβδομη θέση ολοκλήρωσε η Τατιάνα Γκούσιν τις προσπάθειες της στον τελικό του ύψους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξάγεται στη Γλασκώβη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε στον αγώνα στο 1,84μ., το οποίο πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ χωρίς να χάσει το ρυθμό της πέρασε με την πρώτη το 1,88μ. Ωστόσο, στο 1,92μ. πάλεψε για την υπέρβαση, βρέθηκε κοντά στη 2η προσπάθεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Στη σπουδαία μάχη για το χρυσό μετάλλιο η Νικόλα Ολαϊσλάγκερς (Αυστραλία) έκανε την έκπληξη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, ξεπερνώντας με την τρίτη προσπάθεια το 1,99μ.

Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο ίδιο ύψος και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Λία Αποστολόβσκι (Σλοβενία) με 1,95μ. (είχε και μια αποτυχημένη προσπάθεια στο 1,99μ., πριν εγκαταλείψει τον αγώνα).

