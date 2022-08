Αθλητικά

Στίβος: Η Γκούσιν ένατη στο ύψος

Η Ελληνίδα άλτρια δεν τα κατάφερε να ισοφαρίσει το φετινό της ρεκόρ και περιορίστηκε στην ένατη θέση.

Με την Τατιάνα Γκούσιν να καταλαμβάνει την ένατη θέση του ύψους με 1,86μ., ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου.

Η 28χρονη άλτρια ξεπέρασε με την πρώτη τα 1,82μ. και τα 1,86μ., αλλά δεν τα κατάφερε στα 1,90μ., όσο είναι και το φετινό της ρεκόρ, και ολοκλήρωσε τον αγώνα της παίρνοντας την ένατη θέση, μαζί με άλλες τρεις αθλήτριες που είχαν τις ίδιες προσπάθειες.

