Ασπρόπυργος - Μητσοτάκης: Eπισκέφθηκε τις πρώην εγκαταστάσεις της ελληνικής Χαλυβουργίας (εικόνες)

Η περιοδεία του ξεκίνησε με επίσκεψη στο νέο υπερσύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο. Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους πολίτες και έβγαλε selfies.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Σε εκλογική ετοιμότητα ενόψει των ευρωεκλογών θέτει τη ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αρχίζει τις εξορμήσεις εντός και εκτός Αττικής.

Στον Ασπρόπυργο βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε αρχικά τις πρώην εγκαταστάσεις της ελληνικής Χαλυβουργίας.

Η περιοδεία του ξεκίνησε με επίσκεψη στο νέο υπερσύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο, το οποίο αναμένεται να φέρει στα δημόσια ταμεία περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 1000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα απευθύνεται σε στελέχη και φίλους της ΝΔ στον Ασπρόπυργο, αναφέρθηκε στη σημασία των ευρωεκλογών για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στην Ευρώπη που επηρεάζουν και τη ζωη των Ελλήνων

Σε ότι αφορά τη Δυτική Αττική, είπε ότι θα δοθούν 500 εκατ. ευρώ αλλάζοντας την όψη της… είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα της εγκληματικότητας, λέγοντας ότι θα ενισχυθεί κι άλλο η παρουσία της αστυνομίας.

Αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης έχουν φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.

