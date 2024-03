Κοινωνία

Επίθεση με μαχαίρι - Ερμού: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο Ιρακινός

Πότε απολογείται ο Ιρακινός και ποιες οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ποια η κατάσταση της υγείας της 22χρονης κοπέλας.

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Ιρακινός, ο οποίος το πρωί της Παρασκευής μαχαίρωσε, για άγωνστο μέχρι στιγμής λόγο, μια 22χρονη κοπέλα στην οδό Ερμού.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο σε συνδυασμό με την κατοχή και χρήση όπολου (μαχαίρι), ενώ ο ίδιος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

Η κατάσταση της υγείας της κοπέλας

Η νεαρή κοπέλα, η οποία δέχθηκε μαχαιρία το μεσημέρι στην οδό Ερμού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμού με αιμορραγία, από τα δυο βαθιά τραύματα που της προκλήθηκαν.

Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό της. Η 22χρονη υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, εξετάστηκε σε αξονικό τομογράφο και διαπιστώθηκε ότι έχει σπασμένο πλευρό, ρήξη διαφράγματος και τραύμα στον πνεύμονα. Εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο ρο οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η 22χρονη νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη εντατική, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την υγεία της.

