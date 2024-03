Συνταγές

Κοτόπιτα από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Την πιο λαχταριστή κοτόπιτα και ταυτόχρονα την πιο εύκολη φτιάχνει ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”.

Συνταγή για κοτόπιτα μοιράστηκε ο σεφ της εκπομπής “I LOVE Σου Κου”, δίνοντας και μικρές συμβουλές και μυστικά για απόλυτη επιτυχία.

Η συνταγή του Νικόλα Καρβέλα, που όπως είπε ήταν η αγαπημένη συνταγή της αδερφής του, ενθουσίασε την Μπέτυ Μαγγίρα, η οποία ήταν κοντά του σε όλη την διάρκεια της παρασκευής των τερψιλαρύγγιων εδεσμάτων.

Υλικά για την κοτόπιτα του Νικόλα Καρβέλα

1 πακέτο φύλλο κουρού

600 γραμμάρια κιμα κοτόπουλου

κιμα κοτόπουλου 100 γραμμάρια ελαιόλαδο

ελαιόλαδο 1 κόκκινη πιπεριά

200 γραμμάρια γραβιερ τριμμένη

γραβιερ τριμμένη 200 γραμμάρια φέτα

φέτα 50 γραμμάρια σιμιγδαλι ψιλό

σιμιγδαλι ψιλό 600 γραμμάρια γάλα φρέσκο

γάλα φρέσκο Αλάτι - Πιπέρι

Παρακολουθήστε την εκτέλεση της συνταγής και τα μυστικά για κοτόπιτα που μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο σεφ Νικόλας Καρβέλας:

